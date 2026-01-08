Doble mirada al pasado y presente industrial en Sagunt

La Casa de la Cultura del Port de Sagunt acoge estos días una exposición fotográfica muy especial. Bajo el título In situ, Tomás Bueno invita a mirar la ciudad desde el cruce entre pasado y presente. La muestra, organizada por la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto (APIPS), plantea un diálogo visual a través de la superposición de imágenes tomadas en los mismos enclaves urbanos en distintos momentos históricos.

Distintos tiempos

Según explican desde la organización, el trabajo de Bueno “enfrenta dos instantes separados por el tiempo para activar una conversación silenciosa entre lo que permanece y lo que ha cambiado”. Las fotografías entrelazan distintos tiempos en un solo plano y "hacen visible tanto aquello que perdura como lo que inevitablemente se transforma". “Al observar estas imágenes, reconoceremos experiencias vividas; son lugares que hemos recorrido, habitado y sentido, y que hoy regresan a nosotros cargados de recuerdos”, destacan.

Para el propio Tomás Bueno, el tiempo es el auténtico protagonista de la exposición. “Una fotografía de una ciudad puede ser muy bonita, pero si no hay vida en ella no me interesa”, afirmó durante la inauguración. El autor subrayó la importancia de captar la presencia humana, incluso el movimiento, como reflejo de la vitalidad urbana. “El presente está ahí y el pasado también, pero no uno tapa y elimina al otro, sino que se superpone. Hay un recorrido al revés”, explicó, defendiendo una fotografía que haga visibles detalles y escenas que a menudo pasan desapercibidos.

Momento de la inauguración. / Levante-EMV

Reconocimiento al compromiso

La inauguración sirvió también para la entrega del Premio Patrimonio Industrial 2025, concedido por APIPS a José Pérez Zamora, en reconocimiento a toda una trayectoria de compromiso con la memoria industrial de la ciudad. La asociación destacó su apoyo incondicional al patrimonio, su disposición constante a colaborar y su labor pedagógica a través de recorridos explicativos por los distintos departamentos de la antigua factoría, ayudando a comprender el funcionamiento y la importancia de Altos Hornos.

Pérez Zamora agradeció el galardón y recordó su estrecha vinculación con la siderurgia local. “Mi vida ha estado profundamente unida a Altos Hornos, entré a trabajar con 14 años y permanecí allí hasta mi jubilación”, señaló. Para él, la fábrica fue mucho más que un centro de trabajo: “Fue el motor de este pueblo y el sustento de muchas familias. Allí aprendimos el valor del trabajo bien hecho, del compañerismo y del orgullo de pertenecer a algo importante”, dijo además de sonreír al ver el retrato realizado por el porteño Antonio Cosín con el que le obsequiaron tanto a él como a Tomás Bueno.

"Recordar de dónde venimos"

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno felicitó tanto al premiado como al autor de la exposición, destacando la calidad del trabajo y su valor en un momento de profundos cambios para la ciudad. “Es clave que apostemos por recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”, señaló, recordando además la reciente adjudicación de los trabajos que permitirán dar forma definitiva al museo industrial y convencido de que la muestra tendrá una gran acogida entre el público.

La exposición In situ puede visitarse en la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt hasta el 30 de enero y propone un viaje visual por la memoria industrial y urbana de la ciudad, "conectando el pasado que fue motor de identidad con el presente que redefine su futuro", concluyó la organización.