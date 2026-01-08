Fallece en una finca en obras en el Port de Sagunt

Un operario ha fallecido esta tarde en el Port de Sagunt tras precipitarse sobre las 17:30 horas en una finca en obras.

Por causas que aún se desconocen, el hombre ha caído desde una considerable altura hasta el sótano de un edificio en construcción cercano a la playa integrado dentro de un complejo de nueva creación.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía local y Nacional, además de Bomberos e integrantes del Servicio Médico Urgente (SAMU).

Aunque los sanitarios han hecho todo tipo de maniobras para reanimarle, finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

Tras el suceso, ha trascendido que se trataba de un operario de origen rumano que trabajaba en el complejo.