Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios trasteros ValènciaTiempo en ValenciaPeatonalización Jorge JuanNegligencia naufragio IndonesiaEstación del NortePensiones C. ValencianaGroenlandia EE UUCabras Montgó
instagramlinkedin

Fallece en una finca en obras en el Port de Sagunt

El hombre ha caído desde una considerable altura hasta el sótano

Coche de policía junto al complejo en obras donde se ha producido el suceso.

Coche de policía junto al complejo en obras donde se ha producido el suceso. / María Badal

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Un operario ha fallecido esta tarde en el Port de Sagunt tras precipitarse sobre las 17:30 horas en una finca en obras.

Por causas que aún se desconocen, el hombre ha caído desde una considerable altura hasta el sótano de un edificio en construcción cercano a la playa integrado dentro de un complejo de nueva creación.

Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía local y Nacional, además de Bomberos e integrantes del Servicio Médico Urgente (SAMU).

Aunque los sanitarios han hecho todo tipo de maniobras para reanimarle, finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

Tras el suceso, ha trascendido que se trataba de un operario de origen rumano que trabajaba en el complejo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents