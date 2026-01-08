Herido un operario al caer de una terraza en el Port de Sagunt

Un operario resultó ayer herido en el Port de Sagunt cuando cayó desde la terraza de una finca a una terraza de la sexta planta.

El hecho se produjo a las 16.20 horas en la calle Periodista Azzati por razones que no han trascendido y provocó un amplio despliegue para poder evacuarlo que movilizó tanto a los Bomberos como a la Policía Local.

Imagen del despliegue de los bomberos. / Levante-EMV

El hombre fue inmovilizado por bomberos de Sagunt en una litera nido mediante un vehículo de altura lo que permitió trasladarlo hasta una ambulancia para que pudiera recibir la primera asistencia médica, como han explicado desde el Consorcio de Bomberos.

A continuación, fue trasladado al hospital comarcal.