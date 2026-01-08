Un incendio en una furgoneta daña otros dos vehículos en Sagunt

Un incendio de una furgoneta ha acabado provocando daños en otros dos vehículos estacionados en el Port de Sagunt .

El suceso se ha producido esta mañana sobre las 9 horas cuando una conductora iba circulando hacia la entrada del hospital comarcal.

De repente, desde la guantera de su furgoneta ha empezado a salir una gran cantidad de humo por la guantera, por lo que ha ido a estacionarlo en la calle Ronda. Tras salir del vehículo y abrir el capó, se ha originado un incendio que ha producido daños en dos vehículos estacionados junto a él, Volkswagen y un Opel, debido a la proximidad del fuego.

Lo ocurrido ha originado gran cantidad de humo negro y ha movilizado tanto a la Policía Local como a los Bomberos.

Los efectivos del Consorcio han extinguido las llamas en unos trabajos que han concluido sobre las 10:00 horas, como han precisado desde el organismo a preguntas de Levante-EMV.