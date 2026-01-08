Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en una furgoneta daña otros dos vehículos en Sagunt

El fuego se ha producido cuando la conductora ha abierto el capó tras ver que salía humo

La furgoneta que ha sufrido mayores daños.

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

Un incendio de una furgoneta ha acabado provocando daños en otros dos vehículos estacionados en el Port de Sagunt.

El suceso se ha producido esta mañana sobre las 9 horas cuando una conductora iba circulando hacia la entrada del hospital comarcal.

De repente, desde la guantera de su furgoneta ha empezado a salir una gran cantidad de humo por la guantera, por lo que ha ido a estacionarlo en la calle Ronda. Tras salir del vehículo y abrir el capó, se ha originado un incendio que ha producido daños en dos vehículos estacionados junto a él, Volkswagen y un Opel, debido a la proximidad del fuego.

Lo ocurrido ha originado gran cantidad de humo negro y ha movilizado tanto a la Policía Local como a los Bomberos.

Los efectivos del Consorcio han extinguido las llamas en unos trabajos que han concluido sobre las 10:00 horas, como han precisado desde el organismo a preguntas de Levante-EMV.

