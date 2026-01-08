La limpieza y recogida de basura en Navidad genera críticas en Sagunt

“No puede ser que la SAG dé más importancia a anunciar refuerzos en redes sociales que a garantizar que nuestras calles estén realmente limpias. La comunicación no puede sustituir a una gestión eficaz”. De esta manera, el portavoz del grupo municipal del PP en Sagunt , Ximo Catalán cuestionaba el trabajo de la empresa pública durante la Navidad.

El PP ha manifestado su preocupación por la situación de la limpieza viaria y la gestión de residuos durante las pasadas fiestas navideñas, tras las numerosas quejas recibidas por parte de vecinos y vecinas de distintos barrios del municipio, pero sobre todo lamenta que la SAG haga anuncios a través de sus redes sociales sobre la puesta en marcha de distintos refuerzos especiales de limpieza con motivo de la Navidad, el fin de año y la festividad de Reyes, mientras que "la realidad vivida en las calles dista mucho de los mensajes trasladados por la empresa municipal".

Así, critican que durante estos días festivos "se hayan repetido escenas de contenedores abarrotados, suciedad acumulada en la vía pública y falta de limpieza en numerosos puntos del término municipal, lo que ha generado malestar e indignación entre la ciudadanía".

A este respecto, desde la SAG recuerdan que "todos los años hay 2 días que no se recoge la basura. En Navidad, el día 24 por la noche y el 25 por la mañana y por la tarde, y en Año Nuevo, el 31 por la noche y el día 1 por la mañana y por la tarde".

Bolsas de basura sin recoger. / PP Sagunt

Impuestos

Catalán ha subrayado que “los vecinos pagan impuestos y esperan ver resultados claros en el estado de sus barrios. Si se invierte en limpieza, esa inversión debe notarse en el día a día, no solo en publicaciones”.

Los populares también cuestionan el papel del equipo de gobierno socialista, al que acusan de mirar hacia otro lado ante esta situación. “El gobierno de Darío Moreno es el máximo responsable de supervisar y exigir resultados a la SAG. No basta con permitir anuncios en redes sociales; hace falta control, exigencia y responsabilidad política cuando el servicio no funciona”, ha señalado el edil.

Planificación

Desde el Grupo Municipal Popular se insiste en la necesidad de soluciones reales y una mejor planificación, especialmente en periodos de mayor generación de residuos como son las fiestas. “Hablamos de dignidad para nuestras calles y de barrios limpios en todos los núcleos de la ciudad, sin excepciones”, ha añadido el portavoz.

El Grupo Municipal Popular informa de que seguirá trasladando las quejas vecinales y exigiendo mejoras en la gestión de la SAG, con el objetivo de que Sagunt cuente con un servicio de limpieza acorde a las necesidades del municipio y al esfuerzo económico que realizan sus vecinos.