Las ocupaciones elementales tiran de la creación de empleo en Sagunt

La radiografía laboral de Sagunt y el Camp de Morvedre en este arranque de año presenta indicadores positivos, que confirman su pujanza económica, aunque también hay algunos que señalan los retos que todavía quedan por delante para que este crecimiento tenga un impacto generalizado. Entre estos últimos destaca que la mayoría de las contrataciones formalizadas durante el pasado ejercicio sirvió para cubrir ocupaciones elementales, una tendencia que se afianza respecto al pasado más reciente.

Oficina de Labora en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El mercado laboral de Sagunt también mantiene a los mayores de 50 años como la mayor bolsa de personas en busca de empleo, con casi 2.250, de las cuales más de 1.400 llevan más de 12 meses a la espera de encontrar una oportunidad laboral. Así lo reflejan al menos las estadísticas del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), que recoge entre los principales números a 31 de diciembre los casi 4.050 parados en la capital del Camp de Morvedre, que no solo se sitúan en el nivel más bajo desde 2007, sino que representan uno de los descensos interanuales más pronunciados, con un 7,3 %.

Municipios donde subió el paro

En el conjunto de la comarca, la reducción del desempleo se modera hasta el 6,7 % al afrontar el inicio de año con algo más de 5.100 personas en busca activa de ocupación. Por municipios, la gran mayoría puso el broche a 2025 con menos desempleados que a principios de año, con las excepciones de Quartell, Algímia d’Alfara y Benavites, en el peor de los casos con ocho parados más, según siempre los datos que maneja Labora.

Pero, como la patronal y los sindicatos insisten en señalar a la hora de analizar las estadísticas laborales, las afiliaciones a la Seguridad Social y las contrataciones son indicadores más fiables a la hora de esbozar la radiografía de un territorio.

Más contrataciones

En el caso de estas últimas, el pasado ejercicio se incrementaron significativamente al rondar las 19.500, un 15,8 % más que el año anterior y el nivel más alto desde que la última reforma legislativa limitó la cantidad de contratos temporales que engordaban y desvirtuaban las cifras.

Un detalle que enturbia este crecimiento es que las ocupaciones elementales coparon gran parte de la subida, al suponer más del 45 % de las contrataciones formalizadas en Sagunt durante el pasado año, concretamente 8.844.

Ocupaciones más demandadas

En segunda posición, con casi 5.000, se quedaron los trabajadores de servicios de restauración, personales o de protección y vendedores de comercio, mientras que el podio, con cerca de 1.600, lo completaron los empleados cualificados de las industrias manufactureras y la construcción.