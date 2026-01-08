Paso definitivo para hacer realidad el Museo Industrial del Port de Sagunt

La cuenta atrás para hacer realidad el Museo Industrial y de la Memoria Obrera del Port de Sagunt ya ha comenzado. La empresa Reinadecorazones Cultura de Proyectos SL ha logrado adjudicarse el proyecto que permitirá musealizar una antigua nave de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM) con una inversión de 393.286 euros (IVA incluido).

La Fundació de la Comunitat Valenciana del Patrimoni Industrial i Memòria Obrera del Port de Sagunt ha confiado en esta empresa para dotar de contenido museístico en un plazo de seis meses a este edificio de 1927, la antigua Nave de Efectos y Repuestos.

El camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. La Fundació cedió este inmueble al ayuntamiento en 2007 para su rehabilitación. Estas obras comenzaron en 2011, pero terminaron por suspenderse dos años después. El proyecto se reanudó en 2021 con el inicio de un conjunto de obras para la rehabilitación del edificio para poder destinarlo al uso previsto. Tras la conclusión de esta actuación en un año, el ayuntamiento devolvió el inmueble a la Fundació para continuar con el proyecto.

El alcalde, Darío Moreno, ha subrayado que este es "el paso definitivo" para que el Museo Industrial sea una realidad: "El objetivo es que el edificio se convierta en un recorrido sobre lo que fue el nacimiento de Puerto de Sagunto, así como el movimiento obrero vinculado a la factoría". El primer edil también ha manifestado que este proyecto no solo será un atractivo turístico, sino una manera de "seguir dignificando y reivindicando nuestro pasado". Respecto a los plazos, cabe mencionar que Darío Moreno ha anunciado: "Como tarde, en otoño deberíamos ver esta gran instalación abierta a la ciudadanía".

Objetivo

“El Museo Industrial y de la Memoria Obrera nace con una clara vocación pedagógica, social y cultural. Será un espacio accesible, inclusivo y adaptado, pensado para todos los públicos y con una narrativa rigurosa y contemporánea”, ha añadido la concejala de Turismo, Natalia Antonino. Asimismo, ha destacado que el proyecto refuerza la apuesta del ayuntamiento por “una política cultural basada en el conocimiento, la identidad y la puesta en valor de nuestro patrimonio industrial”. La concejala ha terminado su valoración afirmando: “Queremos convertir un edificio histórico en un centro vivo, capaz de generar actividad cultural, educativa y participativa durante todo el año”.

Exposición permanente

El inmueble albergará una exposición permanente para descubrir la historia de la ciudad-factoría a través de un recorrido temporal que dispondrá de elementos audiovisuales, recursos para la diversidad funcional, así como de adaptación lingüística al valenciano, castellano e inglés. En la primera planta se abordará el desarrollo de la siderurgia integral detallando todas las fases de la producción. La segunda profundizará sobre las condiciones de vida de las personas que habitaban la ciudad-factoría. Finalmente, la tercera hará un repaso sobre la memoria de la lucha obrera en la ciudad.