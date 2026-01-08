Primera voz contra un edificio de nueva planta en una alquería de Sagunt

La transformación de la Alqueria de l’Aigua Fresca en un centro de convenciones, congresos y eventos que incluya un edificio de nueva planta dentro del recinto no convence a Compromís. El partido ya ha presentado alegaciones al Plan Especial de Protección impulsado por el Ayuntamiento de Sagunt para dar vida a este conjunto protegido y declarado Bien de Interés Cultural que engloba más de 30.000 m2 vallados en la urbanización situada al norte del río Palància.

De entrada, los nacionalistas abogan por cambiar el destino del inmueble y dedicarlo a la divulgación del patrimonio histórico, material e inmaterial, de Sagunt "y las culturas que han dejado su impronta en la ciudad, además de iniciativas educativas". También abogan porque, al mismo tiempo, "pueda convertirse en centro de recepción de visitantes y de interpretación de la cultura de Sagunto, para que pueda funcionar como punto de partida para un itinerario turístico del conjunto monumental de la ciudad”, como explica su portavoz, Maria Josep Picó.

Además, las alegaciones presentadas por Compromís están marcadas por cuatro ejes: Consumo de volumetría, es decir, la reserva de espacio de techo dedicado a una posible edificación de nueva planta; la ubicación de esta construcción; el uso asignado al edificio de nueva planta; y la aplicación de perspectiva de género para la zona deportiva prevista en el entorno del monumento.

Ubicación

También discrepan de la ubicación del nuevo edificio. “Para nosotros, este edificio tiene que estar ubicado fuera del recinto amurallado y no dentro, como contemplan desde el equipo de gobierno. Además, creemos que es una pérdida de posibilidades reservar solo un 5% de edificabilidad para la equipación. Proponemos reservar el máximo posible de porcentaje de edificabilidad hasta el límite que permita seguir con el procedimiento simplificado que se plantea en el Plan Especial de Protección, y que la futura construcción de un edificio de nueva planta no afecte visualmente el conjunto del BIC, acercándolo lo máximo posible a la montaña del Aigua Fresca.”

La Alquería, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

En relación a los usos que se proponen para la nueva edificación, desde Compromís apuntan a “la creación de un centro para la divulgación del patrimonio histórico, material e inmaterial de Sagunto y las culturas que han dejado su impronta en la ciudad, además de iniciativas educativas. A la vez, que pueda convertirse en centro de recepción de visitantes y de interpretación de la cultura de Sagunto, para que pueda funcionar como punto de partida para un itinerario turístico del conjunto monumental de la ciudad”.

En cuanto a los usos deportivos reservados para una parte de la equipación anexa al futuro aparcamiento asociado al monumento, Picó incide en “la necesidad de fomentar estos usos y de espacio integrando criterios de arquitectura inclusiva, atendiendo a actividades y deportes con perspectiva de género”.

Más transparencia

También incide en demandar “más transparencia y diálogo participativo con la ciudadanía para definir el futuro de este valioso patrimonio, Bien de Interés Cultural (BIC)”. “La carencia de publicidad del trámite inicial, deja muy clara la poca voluntad del equipo de gobierno para escuchar las aportaciones de la sociedad civil para la recuperación y puesta en marcha de este espacio patrimonial”, continúa Picó.