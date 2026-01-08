Sagunt se suma al aniversario del fallecimiento de Francesc Ferrer Pastor

Sagunt participa este 2026 en una serie de actividades divulgativas con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del lexicógrafo valenciano de la Font d’en Carròs, Francesc Ferrer Pastor, autor del 'emblemático' Vocabulari con el que varias generaciones han aprendido valenciano, entre muchos otros.

El Gabinete de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Sagunt se ha adherido a esta conmemoración impulsando la difusión de materiales didácticos entre todos los centros educativos de la ciudad y del Camp de Morvedre. Estos recursos, de carácter digital, serán trasladados al profesorado para que pueda evaluarlos y ponerlos a disposición del alumnado a través de Google Drive, según ha informado el departamento municipal.

Herramienta imprescindible

"El Vocabulari de Ferrer Pastor ha sido, probablemente, el libro más utilizado en la historia del aprendizaje del valenciano. Durante décadas, se convirtió en una herramienta imprescindible en escuelas, institutos y hogares, siendo un referente para quienes se han acercado a la lengua propia", tal y como destacan desde el consistorio.

Entre los materiales editados destaca una propuesta que combina ciencia y letras. Se trata de un conjunto de seis fichas que, por una cara, resumen la vida y trayectoria de Ferrer Pastor mediante imágenes representativas y, por la otra, incluyen tablas numéricas que permiten adivinar el día y el mes de nacimiento de cualquier persona siguiendo unas sencillas instrucciones. Este juego de “matemagia” ha sido adaptado por el divulgador científico Enric Ramiro Roca, maestro y profesor sénior de la Universitat Jaume I.

Objetivo doble

Los materiales han sido editados por Denes Editorial y pueden solicitarse gratuitamente, hasta agotar existencias, escribiendo al correo denes@editorialdenes.com. Están dirigidos a escuelas, institutos, universidades, entidades sociales y culturales, así como a particulares interesados. "El objetivo es doble: difundir la vida y la obra de Francesc Ferrer Pastor y ofrecer un recurso educativo innovador que una el ámbito lingüístico con el científico", aseguran desde el ayuntamiento.

Esta conmemoración ha sido posible gracias a la colaboración de diversas entidades que han aunado esfuerzos, como la Fundació d’Amigues i Amics Francesc Ferrer Pastor, la revista Camacuc, la asociación ACICOM y Acció Cultural del País Valencià, entre otras.