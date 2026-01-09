Canet presenta su agenda cultural de invierno con 22 actividades

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha presentado su agenda cultural de invierno. La propuesta se desarrollará desde mediados de enero hasta el 29 de marzo e incluye un total de 22 actividades. "La programación apuesta por diversificar la oferta infantil, reforzar el uso del valenciano y poner en valor la creación cultural local, sin renunciar a propuestas de primer nivel", aseguran desde la organización.

El principal reclamo de la programación será la obra teatral Yo solo quiero irme a Francia, escrita y dirigida por Elisabeth Larena y protagonizada por María Galiana, conocida por su papel en la serie Cuéntame cómo pasó. La representación tendrá lugar el 7 de marzo en el Auditori, con entradas a 20 euros, y aborda las heridas emocionales provocadas por el franquismo y el terrorismo de ETA.

Inicio de la programación

El inicio de la agenda vendrá marcado por la exposición Cuatro días en París. Los amos del mundo y los pobres de la Tierra, del fotógrafo Juan F. Higueras, que podrá visitarse en la Casa de los Llanos del 15 de enero al 4 de febrero. Este mismo espacio acogerá, a partir del 6 de marzo, la muestra El universo de Caòtic, de la artista local Patricia Ariño Mánez – FUSTA, centrada en el arte contemporáneo. La agenda cuenta con propuestas como el concierto solidario de pop-rock español del Cor Almudafer (24 y 25 de enero), el espectáculo de humor Disfrutopía, del dúo Jajajers (17 de enero), o el concierto A la luz de las velas (15 de febrero).

Entre las actividades dirigidas a niños figuran la versión teatral de Les Bruixes, de Roald Dahl, a cargo de Polinya’m Teatre (14 de febrero); el cuentacuentos La ratita, de la compañía La Matallina; o el espectáculo circense Sonata Circus, de La Troupe Malabo (21 de marzo). También habrá una introducción al jazz para los más pequeños de la mano de Sedajazz, que se celebrará el 7 de febrero en el Auditori a las 18.30 horas, con entradas a 5 euros.

Presencia local

Desde la Concejalía de Cultura se ha reforzado también la presencia de artistas locales. El Concert de la Dona (8 de marzo) correrá a cargo de la Rondalla Sant Pere; el Concert de Primavera (28 de marzo), de la Societat Musical Canet d’en Berenguer; y el espectáculo de danza La clavariessa (21 de febrero), del Repom. Todas estas actuaciones se celebrarán en el Auditori, a las 18.30 horas, con entrada gratuita.

La programación cinematográfica arrancará el 18 de enero con La innocència, de Lucía Alemany, una película financiada por la productora local Turanga Films. De los cinco títulos previstos, tres se proyectarán en valenciano: La innocència, El 47 de Marcel Barrena y Wolfgang de Javier Ruiz Caldera. Completan la cartelera La virgen roja de Paula Ortiz y el clásico Mi amigo Totoro, de Hayao Miyazaki. Las sesiones serán gratuitas y tendrán lugar en el Auditori los fines de semana alternos.

Proyección supracomarcal

Además, Canet acogerá durante el primer trimestre del año dos eventos de proyección supracomarcal: el Mendi Tour, festival de cine de montaña y aventura (28 de febrero, Auditori, entrada gratuita), y los Premios Sony Comunidad de Fotografía, que incluirán una exposición en la Casa de los Llanos del 6 al 27 de febrero. Dos citas que, según el consistorio, confirman la consolidación del municipio como referente cultural en el Camp de Morvedre y el éxito de la estrategia para desestacionalizar la oferta turística.

El alcalde de Canet, Pere Antoni, ha destacado que se trata de “una cartelera muy completa que busca que todos los vecinos y vecinas encuentren al menos una propuesta de su interés”, subrayando además “la apuesta por la calidad y el rediseño de la programación infantil, que hasta ahora estaba demasiado centrada en el teatro”, concluye.