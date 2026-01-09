La coalición Participa per Gilet "está rota"

La coalición de Gilet formada por Esquerra Unida, Podem y Compromís, que concurrió a las elecciones locales como Participa per Gilet y sacó dos concejales, está rota. Así lo ha adelantado la edila valencianista a Levante-EMV, Eugenia Sánchez, mientras que la portavoz, de EU, Mª Ángeles Cortijo, asegura que "la situación es muy complicada" y que "no puede seguir así".

Después de meses sin intercambiar palabra entre ellas y con varios plenos votando en sentidos opuestos, en los que se rompe la disciplina de voto, como en el de los presupuestos, el PAI para urbanizar Balcón de la peña o la moción por el 25 N, como algunos ejemplos, Sánchez ha pedido la salida del grupo de su compañera al coordinador general de EU, Antonio Muñoz, quien ha declinado tal posibilidad. "Yo no me voy a ir, si quiere que se vaya ella. A mí me lo tiene que pedir el coordinador general y mi equipo, pero no la concejala de Compromís", respondía Cortijo.

Reunión

Ante esta situación que parece insostenible, desde EU se quiere convocar una reunión para tratar este asunto después de meses encallado. "Voy a solicitar una reunión con ambas partes para tratar de buscar alternativas porque así no se puede continuar", aseguraba Cortijo.

La falta de comunicación entre ambas ha provocado que sean mínimas o casi inexistentes las reuniones para tratar los temas que se abordan en comisiones y en los plenos. Mientras Cortijo acusa a Sánchez de no asistir a las citas que se convocan, la de Compromís insiste en que no existen y que no se tratan con ella lo temas, coincidiendo ambas en que no hay consenso en la mayoría de los casos.

Ambas confirman que Participa per Gilet ya no funciona como una coalición y que cada una de las partes que la componen "va por libre", votando lo que considera su grupo, una directriz bien distinta a la que se pactó para presentarse a los comicios locales. "De haber sabido que esto iba a ser así, yo no hubiera entrado", afirmaba la edila de Compromís.

Un pleno de Gilet. / Daniel Tortajada

"No me habla"

Sánchez justifica la petición de salida de su compañera , entre otras cosas, porque "es ella la que no me habla", pero además, la acusa de "votar con la derecha (PP) y la extrema derecha (VOX)", en varias ocasiones y "eso no es tolerable". Una aseveración que Cortijo (EU) niega y la tacha de "grave". "Yo voto lo que voto, si me sigue alguien que me siga. Por esa regla de tres yo podría decir lo mismo cuando ella apoya al gobierno, aliándose con dos tránsfugas, uno del PP y otro de VOX".

Pese a que la valencianista insiste en que ha solicitado una reunión para tratar el tema y "no se me ha hecho caso", la concejala de EU, afirma que "la hemos convocado a reuniones y no asiste".

Origen

En cuanto al origen de esta situación parece estar en las discrepancias que hay entre ellas con respecto a la actuación en la urbanización Balcón de la Peña, donde reside Cortijo.

Sánchez votó a favor de este PAI al considerar que era "necesario urbanizar la zona después de años en una situación precaria. Estuve investigando el tema y mirando precios con otros ayuntamientos y consideré que era la mejor solución", mientras que Cortijo votó en contra al pensar lo contrario y en connivencia con la opinión mayoritaria de la asociación de vecinos, de la que ella forma parte, que apuesta por obras de urbanización sin la necesidad de un PAI, dado que implicaría un mayor desembolso para los propietarios, aunque menor que en otras zonas de la localidad.