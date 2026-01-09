Un operario fallecido y otro herido: CC OO exige responsabilidad tras los accidentes en el Port de Sagunt

Los dos accidentes laborales registrados en el Port de Sagunt en 24 horas han provocado la primera reacción a nivel sindical, después de que uno de ellos acabara con un operario fallecido al caer desde una considerable altura en una finca en construcción y otro resultara herido al precipitarse desde una terraza a un sexto piso, como adelantó Levante-EMV.

La Unión Comarcal de CC OO en el Camp de Morvedre i Alt Palància ha condenado lo sucedido nada más arrancar el año y ha lamentado que "la ineficiencia de las medidas preventivas las pagamos los trabajadores con nuestra vida".

Como subraya Sergio Villalba Valero, Secretari General de CC OO en el Camp de Morvedre i Alt Palància, "aunque se está investigando el accidente, lo que es evidente es que las medidas preventivas destinadas a evitar la caída fueron insuficientes". Por ello, considera que "detrás de cada fallecimiento en accidente de trabajo hay una empresa que no ha puesto todos los medios preventivos a su alcance y una Administración que no ha ejercido el control debido".

Desde Comisiones Obreras vuelven a incidir en la "urgencia" de modificar unas prácticas laborales que están muy alejadas de la cultura de la prevención de los riesgos. Estamos funcionando como una sociedad irresponsable y brutal que asume la muerte en el trabajo como algo inevitable, como algo inherente a la naturaleza del trabajo. Y no es así. Todas las muertes en accidente de trabajo, debieran haberse evitado porque detrás de cada una de ellas hay una empresa que no puso todos los medios preventivos a su alcance y una Administración que no ha ejercido el control debido. Es muy triste despedirse de un familiar y no volver a verlo con vida porque ha fallecido en un accidente laboral", afirma.

Llamada a la responsabilidad

Desde el sindicato recuerdan que, "oficialmente, los últimos datos de siniestralidad laboral publicados informan que en los doce meses anteriores se produjeron 596 muertes por accidente laboral lo que suponen más de un fallecimiento diario". Por ello, insisten: "Cualquier actividad humana que generase esta media de muertes diaria en España provocaría un verdadero escándalo social, sin embargo, al suceder en el ámbito laboral, la respuesta social sigue siendo débil. Por ello hacemos una llamada a la responsabilidad de las Administraciones y de las empresas, las grandes y las pequeñas, para que elaboren y vigilen el cumplimiento de sus planes de prevención.

Finalmente, han querido trasladar "sus condolencias y apoyo" a la familia y allegados del trabajador fallecido.