Más de 50 piezas sobre la dana y sus víctimas se exhiben en Sagunt

El Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt acoge desde esta tarde la exposición Personajes de la DANA: Ausencias y despedidas, del autor Antonio García López, una muestra organizada y conceptualizada por José Mayor Iborra, profesor de la Universidad de Murcia.

El objetivo es mostrar en ella "obras nuevas para que las víctimas no caigan en el olvido", según afirman desde la organización respecto a esta muestra organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt, dentro de su programación invernal.

La inauguración se ha previsto este viernes 9 a las 19:30 horasy se podrá visitar hasta el sábado 31 de enero.

Transformar el dolor

Personajes de la DANA: Ausencias y despedidas, según explica el propio autor, "es una muestra que desde el arte pretende transformar el dolor de las víctimas y poner en valor el papel de los voluntarios que acudieron a ayudar a las zonas afectadas tras la catástrofe".

4 piezas de "La gran ola". / Ayuntamiento de Sagunt

La colección "ha incrementado el número de obras, superando ya las 50 piezas entre collages, instalaciones y libros del artista", informan desde el consistorio. "En todas ellas, los residuos y el barro de la DANA, extraído de la propia vivienda del artista, es transformado en recuerdo de las vidas rotas y en memoria que se resiste al olvido", añaden.

Obras nuevas

La exposición ya ha sido presentada anteriormente en el Museo de Archena, en el Centro Sociocultural de La Eliana y en la sala de exposiciones de Ca Revolta de València. La muestra que se expondrá en Sagunt ya cuenta con 25 nuevas obras realizadas por ex profeso para esta sede, tal y como informan desde la Concejalía de Cultura.