Las Fallas de Sagunt 2026 ya tienen cartel anunciador

Sagunt ya tiene ganadora del cartel oficial de las fallas de 2026. Su nombre y el diseño han sido dados a conocer esta tarde en el salón de plenos en un acto que ha unido a los responsables municipales de la ciudad y de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS).

La ganadora del concurso es Ana Guimarás, residente en Port de Sagunt de origen francés que se ha hecho con el premio de 600 euros que concedía la concejalía de Cultura. La autora ha explicado que, para inspirarse, investigó la historia de las Fallas en Sagunt y en Port de Sagunt así como los movimientos artísticos que tenían protagonismo en los tiempos en que empezaron, a finales de la década de 1920. Por ello incorpora elementos del modernismo y el art decó, que eran los que predominaban entonces.

Las autoridades, las falleras mayores de la comarca y miembros de Federación, con la autora del cartel . / Ayuntamiento de Sagunt

Impresionada por la intensa forma de vivir la fiesta que tiene la comunidad fallera, “casi un sentimiento religioso”, según su visión, decidió colocar un halo detrás de la fallera que es la figura central y lo sustituyó por un producto de la tierra como es la naranja. Su intención era que su diseño para este año constituyese “un puente entre la tradición y los tiempos modernos”.

El alcalde, Darío Moreno, ha subrayado la simbología del fuego que porta la fallera en sus manos. “Es la responsabilidad de todos y de todas continuar el fuego de la tradición hacia el futuro y seguir luchando por que las Fallas sean la mejor muestra de nuestra identidad”, ha manifestado el primer edil, que ha dado la enhorabuena a la artista: “Intenta capturar aquello que somos, con una tradición tan compleja y con tantas aristas, de la mejor forma posible. Lo has conseguido de una forma mágica”.

Cartel de las Fallas de Sagunt 2026. / Levante-EMV

"Gran nivel"

El presidente de la FJFS, Hugo Morte, ha remarcado que “es un cartel muy representativo y muy valenciano”. Ha recordado, asimismo, que “la fiesta de las Fallas es muy rica en contenido y eso queda muy bien recogido tanto en el cartel ganador como en el resto”, y ha destacado igualmente el “gran nivel” y la “gran calidad artística” del resto de carteles finalistas del certamen, 16 en total.

La ganadora del concurso de este año, Ana Guimarás, se presentó anteriormente en 2009. Esta parisina establecida en Sagunt se formó inicialmente en la fotografía y se especializó después en el retoque digital. En 2020, fruto de la pandemia, escribió su primera novela titulada Tiempo y soledad, y actualmente está trabajando en su tercer libro.

En la presentación del cartel también han estado la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; las Falleras Mayores de la FJFS, Noa Barea y Ana Martínez; y otros miembros de la FJFS, de la comunidad fallera y de la corporación municipal.