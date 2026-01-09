Gilet celebra el XX aniversario de Sant Antoni con una variada programación

Gilet celebra el XX Aniversario de la festividad de Sant Antoni, que contará con dos fines de semana repletos de actos, principalmente citas tradicionales, como la bendición de animales, las calderas y los festejos taurinos, organizados por la comisión, entre los que destacan los dos toros cerriles para el sábado 17 de enero después de casi 10 años de ausencia.

La programación, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gilet, arrancaba este viernes con un tardeo y el encendido de "soques", una de las novedades de esta última edición, que consiste en el caldeo de la plaza Virgen de la Estrella con troncos para dar el pistoletazo de salida a la tradicional hoguera, que se plantará este sábado, 10 de enero, y se encenderá a partir de las 19 horas.

Sin embargo, previo a la hoguera, por la mañana hay previsto una exhibición de trashumancia, que culminará con una paella popular en la plaza. La sobremesa se iniciará con juegos de madera para los más pequeños y con el tardeo del grupo "Palo santo", que dará paso al encendido de la hoguera, que culminará con la esperada torrà.

Fiestas de Sant Antoni en Gilet, en una anterior edición. / Levante-EMV

Día del patrón

El domingo 11, será el día grande, cuando se rinda homenaje al santo con la bendición de animales a las 12.30 en la puerta de la iglesia, acto que allanará el camino para el recorrido del patrón por las calles de la localidad, abriendo camino a las populares calderas para las 14.30 horas.

Los festejos taurinos comenzarán al siguiente fin de semana: 16, 17 y 18 de enero. El viernes tendrán lugar los primeros toros embolados y para el sábado 17, además de la tradicional entrada de ganado, por la tarde se desencajonarán dos toros cerriles, que Gilet no traía desde hacía casi una década, tal y como ha adelantado el concejal de Fiestas, Carles Cataluña. Reses que se embolarán a partir de las 23.30 horas.

El domingo se dirá adiós a la festividad con más festejos taurinos y la conocida Cagà del manso.