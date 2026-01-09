La Mancomunitat de les Valls busca cubrir una plaza
Además de constituir una bolsa para cubrir futuras necesidades, el organismo quiere un "sustituto puntual" para la secretaría general
La Mancomunitat de les Valls ha lanzado la convocatoria para cubrir, con carácter definitivo, la plaza de asesor jurídico del organismo supramunicipal. Perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica y grupo A2, su dedicación estará repartida entre el departamento de Servicios Sociales y la Administración General.
Con el objetivo también de constituir una bolsa de trabajo frente a futuras necesidades, el profesional tendrá entre sus responsabilidades el asesoramiento administrativo y jurídico tanto a usuarios como a trabajadores de la mancomunidad; las tareas de gestión, coordinación y apoyo a la secretaría e intervención del organismo; la elaboración de informes jurídicos de nivel superior en materia de contratación, patrimonio, personal y régimen local; la sustitución puntual del secretario en caso de ausencia, enfermedad o vacante; así como la supervisión y reparto de tareas del personal.
Requisitos
Entre los requisitos que se exigen a los aspirantes están la titulación del grado o licenciatura de derecho, no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual y abonar la tasa de 40 euros por los derechos de examen. El proceso de selección se divide en una fase oposición, que sumará un máximo de 60 puntos con un test de 40 preguntas y un cuestionario con cinco más, además de la resolución de varios supuestos teórico-prácticos, así como el concurso para valorar los méritos profesionales y académicos, que otorgará a los aspirantes hasta 40 puntos.
Presupuesto
El organismo presidido por Consol Duran, la también alcaldesa de Faura, dio luz verde a esta convocatoria después de la aprobación del presupuesto para el presente ejercicio, que todavía está pendiente de superar el plazo de alegaciones para su aprobación definitiva y entrada en vigor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en una finca en obras en el Port de Sagunt
- Herido un operario al caer de una terraza en el Port de Sagunt
- Nueva intentona para revitalizar la fonda de Barraix en plena Sierra Calderona
- Nochevieja intensa y multitudinaria en Sagunt
- Nueva cita con el patrimonio industrial del Port de Sagunt
- Dispositivo en Sagunt para proteger a las personas sin hogar del frío extremo
- Medio centenar de alegaciones mejora el proyecto de Sagunt para su transporte urbano
- Un incendio en una furgoneta daña otros dos vehículos en Sagunt