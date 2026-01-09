La Mancomunitat de les Valls busca cubrir una plaza

La Mancomunitat de les Valls ha lanzado la convocatoria para cubrir, con carácter definitivo, la plaza de asesor jurídico del organismo supramunicipal. Perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica y grupo A2, su dedicación estará repartida entre el departamento de Servicios Sociales y la Administración General.

Último pleno de constitución de la mancomunidad. / Daniel Tortajada

Con el objetivo también de constituir una bolsa de trabajo frente a futuras necesidades, el profesional tendrá entre sus responsabilidades el asesoramiento administrativo y jurídico tanto a usuarios como a trabajadores de la mancomunidad; las tareas de gestión, coordinación y apoyo a la secretaría e intervención del organismo; la elaboración de informes jurídicos de nivel superior en materia de contratación, patrimonio, personal y régimen local; la sustitución puntual del secretario en caso de ausencia, enfermedad o vacante; así como la supervisión y reparto de tareas del personal.

Requisitos

Entre los requisitos que se exigen a los aspirantes están la titulación del grado o licenciatura de derecho, no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual y abonar la tasa de 40 euros por los derechos de examen. El proceso de selección se divide en una fase oposición, que sumará un máximo de 60 puntos con un test de 40 preguntas y un cuestionario con cinco más, además de la resolución de varios supuestos teórico-prácticos, así como el concurso para valorar los méritos profesionales y académicos, que otorgará a los aspirantes hasta 40 puntos.

Presupuesto

El organismo presidido por Consol Duran, la también alcaldesa de Faura, dio luz verde a esta convocatoria después de la aprobación del presupuesto para el presente ejercicio, que todavía está pendiente de superar el plazo de alegaciones para su aprobación definitiva y entrada en vigor.