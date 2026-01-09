Los sanitarios intentaron reanimar más de media hora al trabajador fallecido en Sagunt

La Policía Nacional investiga las causas de la muerte del trabajador fallecido este jueves por la tarde en un complejo residencial en obras en el Port de Sagunt , cuando se cayó desde una considerable altura de una torre de pisos hasta el sótano.

Tras lo ocurrido ayer sobre las 16,40 horas, los servicios de emergencia se desplazaron al lugar y también agentes de la policía local y nacional, así como los bomberos. De hecho, la brigada judicial del cuerpo nacional de policía se desplazó al complejo, que ha sido precintado y esta mañana ha amanecido en silencio, sin ninguna actividad.

Más de media hora reanimándole

El fallecido era el gerente de una subcontrata que operaba para la constructora del complejo. El impacto de la caída fue tal que la unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) desplazada al lugar, tras la alerta del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), no pudo hacer nada por su vida, a pesar de que el equipo médico le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de estabilización durante más de media hora. Aun con estos esfuerzos, no hubo respuesta y solo se pudo confirmar el fallecimiento.

Residía en la localidad

De origen rumano y con 54 años, el hombre residía en la localidad con su pareja y no tenía hijos, según ha podido saber Levante-EMV.

El complejo residencial estaba en una fase avanzada de obras, con las dos torres de viviendas levantadas. Aunque aún quedaban inmuebles en venta, la previsión era entregar las llaves de los pisos a finales de 2027 y 2028 tras dar forma a un espacio cercano a la playa del Port de Sagunt dotado con jardines, zonas comunitarias y piscina.