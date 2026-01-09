El sector privado aleja a Sagunt de sus objetivos energéticos

El Ayuntamiento de Sagunt ha pasado revista a los consumos energéticos tanto de combustibles tradicionales como renovables y a las emisiones de dióxido de carbono, en el marco de los compromisos adquiridos en su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Esta revisión refleja que los objetivos marcados en el horizonte 2030 quedan muy lejos, aunque el consistorio tiene su hoja de ruta muy avanzada en las cuestiones que son de su directa competencia.

Ya se advertía en el documento original, al que se dio luz verde plenaria en mayo de 2021, que las cuestiones municipales representan un pequeño porcentaje de las mejoras necesarias para que el conjunto de Sagunt cumpla, entre 2010 y 2030, con la reducción del 40 % en la emisión de gases de efecto invernadero, el aumento del 27 % en el uso de energías verdes y la mejora del 27 % en la eficiencia energética.

Tendencia

Estos porcentajes, con el estudio realizado por la misma asesoría que elaboró el PACES, se quedan para Sagunt con datos de 2024 en el 4,5 % con el CO₂, el 3,5 % con las fuentes renovables, mientras que el consumo energético va en la tendencia equivocada al incrementarse un 3,5 %.

Este suspenso generalizado tiene brotes verdes al excluir a los sectores sobre los que el ayuntamiento no tiene capacidad de influir, no solo la industria, a la que esta actualización elimina directamente del análisis, sino el sector residencial, los servicios y, especialmente, el transporte tanto privado como comercial.

Vista de varias industrias de Sagunt. / Daniel Tortajada

Teniendo en cuenta únicamente los edificios municipales, el alumbrado y el transporte público, el ayuntamiento consumía en 2024 un 16 % menos de energía que en 2010, las emisiones las había reducido en este periodo un 72 %, mientras que su consumo verde alcanzaba un 76 %.

Compromiso institucional

Así, entre las conclusiones del informe se destaca que "los ámbitos directamente gestionados por el ayuntamiento sí han registrado una notable disminución, lo que pone de manifiesto el compromiso institucional con la sostenibilidad. Este avance evidencia que se ha iniciado con firmeza la implementación del PACES, adoptando un papel ejemplarizante para la ciudadanía y sentando las bases para que los objetivos globales del plan puedan alcanzarse progresivamente".

En este apartado, el transporte, con un ahorro del 48 % y los edificios (30 %) presentan la mejor evolución, pese a que el suministro energético en el segundo caso ha pasado de los 77 inmuebles en 2010 a los 127 de 2024, siempre según el informe elaborado por la asesoría Azigrene Energiza. La tendencia con el alumbrado no es tan positiva, al incrementarse el consumo un 7 %. La explicación en este caso es la extensión de la red, que ha pasado desde los 143 cuadros en 2010 hasta los 181 en 2024, con un total de 16.349 puntos de luz para iluminar más de 250 kilómetros lineales.

Sectores residencial y servicios

Este alentador panorama se confirma con las emisiones de dióxido de carbono, que se han reducido un 60 % en los edificios municipales y un 50 % en el transporte público. En este indicador, parte del sector privado también evoluciona de forma favorable, como el residencial, que mejora un 13 %, mientras los servicios lo han hecho en un 9 %, gracias a "la contratación de energía verde certificada", una práctica extendida desde hace años.

Pero ahí se acaban los resultados positivos. Al analizar el transporte privado y comercial, tanto sus emisiones como el consumo representan el mayor impacto y se mantienen en niveles similares a 2010. En cualquier caso, la tendencia puede considerarse como un éxito, al incrementarse el parque de vehículos desde entonces en cerca de 2.500 hasta rozar los 50.000. Una interpretación similar merece el consumo energético en el sector residencial, que subió un 8 % entre 2010 y 2024, tiempo en el que aumentó la población empadronada en algo más de 5.000 personas. La asesoría valenciana encargada de este trabajo encuentra un brote verde en el consumo per cápita, que pasa de 1,82 megavatios hora por habitante a 1,81.

Ejecución certera "inviable"

En el sector servicios, el aumento del gasto energético fue del 23 %, sin que el ligero incremento de empresas ofrezca una explicación convincente. Con la industria, mientras, la asesoría apuesta por su exclusión del análisis, ya que "supone un 62 % de los consumos del municipio, lo que hace inviable la ejecución certera de PACES. El diseño del plan debe estar dirigido a la administración local, no pudiéndose considerar al ayuntamiento como responsable de acciones dependientes de terceros". El puerto comercial de Sagunt es el otro ámbito al que este estudio no entró desde el principio.