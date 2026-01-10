La cocina sostenible llega al marjal de Almardà
La Casa Penya ofrecerá un taller para enseñar a transformar alimentos y reducir el desperdicio
María Badal
El centro de educación y voluntariado ambiental de la Marjal d’Almardà-Almenara, La Casa Penya, acogerá el próximo domingo 18 de enero una "nueva actividad especial de invierno centrada en la lucha contra el malbaratamiento alimentario", según informan desde la organización.
Dar una segunda vida
El taller dará comienzo a las 11.00 horas y estará impartido por Esther Bravo, impulsora de La Fermenteria de l’Horta, un proyecto agroalimentario ubicado en El Puig, quien mostrará a las personas participantes cómo dar una segunda vida a los alimentos y convertirlos en propuestas culinarias sabrosas y sostenibles.
Durante la actividad "se aprenderán técnicas prácticas para transformar verduras y otros productos habituales del hogar en conservas llenas de sabor, apostando por el aprovechamiento y el residuo cero", añaden.
Concienciación
La iniciativa se enmarca dentro del programa Vine, viu i descobreix la Marjal d’Almardà-Almenara y está organizada por Acció Ecologista-Agró, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, "con el objetivo de fomentar hábitos de consumo responsables y concienciar sobre el impacto ambiental del desperdicio de alimentos", tal y como afirman desde la organización.
Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la organización, ya que las plazas son limitadas. La actividad combina educación ambiental, sostenibilidad y gastronomía en un entorno natural de gran valor ecológico.
