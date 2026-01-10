Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoAyudas ERTE FordFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWTiempo en ValenciaEmiliana ArtagaveytiaZAS València
instagramlinkedin

La cocina sostenible llega al marjal de Almardà

La Casa Penya ofrecerá un taller para enseñar a transformar alimentos y reducir el desperdicio

Actividades en la Casa Penya.

Actividades en la Casa Penya. / Acció Ecologista-Agró

María Badal

Sagunt

El centro de educación y voluntariado ambiental de la Marjal d’Almardà-Almenara, La Casa Penya, acogerá el próximo domingo 18 de enero una "nueva actividad especial de invierno centrada en la lucha contra el malbaratamiento alimentario", según informan desde la organización.

Dar una segunda vida

El taller dará comienzo a las 11.00 horas y estará impartido por Esther Bravo, impulsora de La Fermenteria de l’Horta, un proyecto agroalimentario ubicado en El Puig, quien mostrará a las personas participantes cómo dar una segunda vida a los alimentos y convertirlos en propuestas culinarias sabrosas y sostenibles.

Durante la actividad "se aprenderán técnicas prácticas para transformar verduras y otros productos habituales del hogar en conservas llenas de sabor, apostando por el aprovechamiento y el residuo cero", añaden.

Concienciación

La iniciativa se enmarca dentro del programa Vine, viu i descobreix la Marjal d’Almardà-Almenara y está organizada por Acció Ecologista-Agró, con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, "con el objetivo de fomentar hábitos de consumo responsables y concienciar sobre el impacto ambiental del desperdicio de alimentos", tal y como afirman desde la organización.

Noticias relacionadas y más

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del formulario habilitado por la organización, ya que las plazas son limitadas. La actividad combina educación ambiental, sostenibilidad y gastronomía en un entorno natural de gran valor ecológico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents