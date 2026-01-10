Piden a Sagunt que "mantenga la presión" con la APV para llevar la macroplanta al puerto marítimo

La macroplanta fotovoltaica, que proyecta la futura gigafactoría de Volkswagen volvió a llevarse al pleno de Sagunt por parte de uno de los miembros de la Plataforma Defensa del Territori, desde donde se apuesta por nuevas alternativas de ubicación de la instalación para la protección del paraje de Montíber, zona de alto valor agrológico en la capital de Morvedre, donde la multinacional quiere instalar varias plantas solares con las que dotar de energía a todo su complejo industrial.

Fernando Doblas solicitó al alcalde que "mantenga la presión" con la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para trasladar el proyecto hasta el muelle sur del puerto marítimo, concretamente en una zona acotada de cerca de 90 hectáreas, que se utiliza actualmente como campa logística para coches, tal y como ya ha publicado Levante-EMV.

Fernando Doblas en el pleno. / LEVANTE-EMV

Conversaciones con la APV

Aunque el alcalde, Darío Moreno, adelantó que se está en conversaciones constantes con la APV, también recordó que es a esta a la que le corresponde tomar una decisión. No obstante, Moreno avanzó que el ayuntamiento le ha solicitado dos informes pormenorizados, uno técnico y otro jurídico para conocer la viabilidad de esta alternativa de ubicación para la macroplanta. Una petición, que según el primer edil, la APV se ha comprometido a dar respuesta.

Desde la plataforma se defiende a capa y espada esta posibilidad ya que, según un informe que ha encargado el colectivo, cubrir con placas solares las 89 hectáreas que ocupa la campa de automóviles del puerto, junto a otras instalaciones cercanas a la gigafactoría, supondría hasta un 33% más de energía que lo proyectado en Montíber, sin afectar suelo agrícola ni forestal.

Planes de la APV