La regresión deja casas de Sagunt a escasos metros del mar

El malestar de los vecinos de la playa Malvarrosa de Corinto va en aumento, al igual que el avance del mar, pues la acelerada regresión ha dejado casas de Sagunt a escasos metros del agua, después del último temporal. La enorme preocupación ha sido trasladada por vecinos de la zona a Levante-EMV y también se dejó sentir en el último pleno de Sagunt, donde mostraron su angustia ya no solo por la situación que padece el arenal, sino por la proximidad del agua, que amenaza sus viviendas. Una situación que se ha agravado esta semana todavía más con la entrada de la borrasca Francis, que "ha traído el agua hasta la primera línea de casas", tal y como han mostrado los afectados.

Ante esta situación, los vecinos han solicitado "medidas de contención" que frenen la fuga de arena y entre estas insistían en la posibilidad de espigones. "No entendemos cómo en todas las playas los hay, menos en la nuestra", decía uno de ellos, Germán Carratalá, quien aseguraba que la playa de Almenara, tras la construcción de espigones ha ganado al mar 100 metros, "los mismos que ha perdido la nuestra", afirmaba. Este vecino señalaba a los espigones construidos en Almenara como los responsables de que la regresión se haya acelerado de manera palpable en las playas del norte de Sagunt.

Vecinos de Malvarrosa a la salida del pleno. / LEVANTE-EMV

El alcalde, Darío Moreno, resaltó que las obras de regeneración de todo el litoral norte de Sagunt y Canet d’en Berenguer comenzarán el próximo 16 de enero y, por tanto, no le vio sentido a pedir ahora una actuación de emergencia. El socialista también quiso dejar claro que el proyecto previsto por Costas contempla un macrotrasvase de arena en la costa de Morvedre, pero no incluye espigones, aunque matizaba que "desde el ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que se pongan mecanismos de contención" para retener el sedimento. Sin embargo, la palabra espigón sí que aparece en la respuesta que el consistorio de Sagunt dio recientemente por correo electrónico a una de las afectadas, Manolita Sánchez, después de remitirle un escrito al primer edil en el que le preguntaba ¿"A qué más hay que esperar?" y aseguraba que "lo que está pasando no tiene nombre", decía en su misiva al alcalde. En la respuesta de alcaldía se habla de que Costas comenzará en breve una "actuación de gran envergadura y relevancia para la recuperación y estabilización del litoral, consistente en el trasvase de arena procedente del banco submarino situado frente a la costa de Cullera y Sueca. Esta actuación se complementará con medidas ambientales como la restauración dunar y también con mejoras de acceso y la construcción de espigones que contribuyen a frenar la regresión...".

Pese a esa respuesta institucional por escrito, Moreno insistió en el pleno en que ahora, en el litoral de Sagunt, "no se contemplan espigones" aunque sí la posible recuperación de dunas ante los aportes de arena.

Varios vecinos, en la playa de la Malvarrosa de Corinto, ayer. / Daniel Tortajada

Medidas para retener la arena

Respecto a estos aportes, de nuevo, los vecinos han dejado patente su desconfianza en el proyecto del Ministerio de Transición Ecológica. "Hace ya 20-25 años se hizo un trasvase de arena y con los primeros temporales ya no había nada, se la llevó toda. Con esto va a suceder lo mismo", comentaba Vicente Moros, residente de la playa. Por eso, los residentes han pedido en varias ocasiones que a este proyecto se implementen otras medidas que permitan retener la arena, tal y como ha explicado Fernando Doblas, además de pedirle al ayuntamiento que haga un seguimiento del proyecto, a lo que el alcalde ha respondido que lo harán.

Los vecinos describían una situación dantesca, respecto al estado actual de la playa. "Los lavapiés han desaparecido; aunque durante todo el verano no hemos tenido. No hemos podido bajar a la playa porque el acceso era inviable, sobre todo para las personas mayores, y no se ha hecho nada. Mientras que a 500 metros, la playa nudista estaba bien. La playa del Puerto no es la única que tiene Sagunt, esta también lo es. En la zona de la Gola de Quartell estamos fatal y llevamos más de 40 años reivindicando soluciones, sin que estas lleguen", exponía otro vecino de Malvarrosa, Vicente Moros.