Sagunto. Más de un año sin convocar al Consejo Municipal de Cultura

El Ayuntamiento de Sagunto se ha dotado de Consejos Asesores en diferentes áreas para que la ciudadanía opine y aporte proyectos de mejora que beneficie a la política municipal. Me consta que algunos funcionan y cumplen su cometido, pero ¿por qué el Consejo Municipal de Cultura no?

No sólo en esta legislatura, sino que en todas las anteriores tampoco ha funcionado, ya que desde su creación en el 2004 se ha hecho una interpretación errónea del Reglamento que en su artículo 5 – 2 dice: “Formarán parte del pleno del Consejo, además de su presidente, doce miembros que a título individual o como representantes de colectivos del mundo de la cultura sean nombrados por el pleno de la Corporación a propuesta de los grupos municipales que se integren en el Excelentísimo Ayuntamiento...” de que los grupos políticos propongan a personas de la cultura se ha pasado a que los grupos políticos se repartan su número proporcionalmente y elijan a esos miembros. ¿Qué ha ocurrido con este tipo de elección? Que la mayoría de los miembros nombrados no son representantes de los colectivos culturales, ni personas de reconocida solvencia cultural, y que los representantes de la mayoría de los grupos políticos, sobre todo los de la oposición, dejan de asistir a ese Consejo y este deja de funcionar porque no se convoca.

Por otro lado, y también desde su principio, el Consejo más que un grupo que asesora al Ayuntamiento en materia de cultura se ha convertido en un grupo en el que el departamento de Cultura informa de lo que ha hecho y de lo que pretende hacer, sólo uno de los once cometidos asignados, y no se han valorado las propuestas que algunos miembros pertenecientes al ámbito de la cultura hemos hecho y ni siquiera se ha contestado por su inacción.

Claro que esta forma de actuar concuerda con la burocratización que caracteriza a este departamento que suele negarse a admitir cualquier propuesta que no surja de él mismo y que genere cambiar algún tipo su forma de proceder. Esto lo saben muy bien los grupos artísticos de la localidad que en vez de encontrar a un animador sociocultural, como suele serlo el departamento de Juventud, se encuentran con un paralizador de las propuestas que surgen de los propios artistas locales.

El Consejo Municipal de Cultura se ha reunido dos veces, el 14-09-24 y el 28-10-24 con muy poca asistencia de sus miembros y nada más, pese a que el Reglamento dice que “las sesiones ordinarias tendrán una periodicidad cuatrimestral”, llevamos más de un año sin que el Consejo Municipal de Cultura se reúna. Se ve que el departamento de Cultura no necesita del asesoramiento de un Consejo que ya ha nacido inservible por su forma de elección, aunque la gente de cultura hemos pedido que se haga lo necesario para que sea reformulado y pueda ser eficaz.

Esperemos que este nuevo año se hagan las reparaciones necesarias y que esta legislatura que los políticos ven ya casi acabándose, no sea otra legislatura fallida en el campo cultural.