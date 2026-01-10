Clamor desde Casas de Queralt en Sagunt para proteger viviendas

Los propietarios de viviendas en la zona de Casas de Queralt también ven amenazadas sus propiedades en esta playa de Sagunt y con riesgo a ser engullidas por el mar.

En nombre de varios residentes de la zona, una vecina denunció en el último pleno : «Llevamos años luchando con el mar y con la administración», dijo solicitando al «gobierno progresista», que ayudara a la "gente trabajadora" a dar una solución a esta coyuntura, con el peligro añadido del desnivel que se ha generado en la zona por la fuerza del agua y la falta de arena, advirtiendo del riesgo que esto conlleva ante el paso diario de decenas de personas.

Ante esta intervención, el alcalde explicó en la sesión que el proyecto del Ministerio también contempla aportes de arena allí, que ayudarán a rebajar ese desnivel.

Por lo que respecta a las casas, el primer edil ha recordado que el ayuntamiento va a incorporarlas en el catálogo de bienes protegidos que se está elaborando, con el objetivo de salvaguardarlas, como ya avanzó Levante-EMV.

Por último, Moreno se ha dirigido a los vecinos, a los que ha asegurado que "el ayuntamiento comparte su preocupación" y se ha comprometido a seguir trabajando por recuperar el litoral.