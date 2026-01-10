Clamor desde Casas de Queralt en Sagunt para proteger viviendas
El desnivel generado por el mar y la falta de protección de las propiedades volvió al pleno en busca de respaldo
Los propietarios de viviendas en la zona de Casas de Queralt también ven amenazadas sus propiedades en esta playa de Sagunt y con riesgo a ser engullidas por el mar.
En nombre de varios residentes de la zona, una vecina denunció en el último pleno : «Llevamos años luchando con el mar y con la administración», dijo solicitando al «gobierno progresista», que ayudara a la "gente trabajadora" a dar una solución a esta coyuntura, con el peligro añadido del desnivel que se ha generado en la zona por la fuerza del agua y la falta de arena, advirtiendo del riesgo que esto conlleva ante el paso diario de decenas de personas.
Ante esta intervención, el alcalde explicó en la sesión que el proyecto del Ministerio también contempla aportes de arena allí, que ayudarán a rebajar ese desnivel.
Por lo que respecta a las casas, el primer edil ha recordado que el ayuntamiento va a incorporarlas en el catálogo de bienes protegidos que se está elaborando, con el objetivo de salvaguardarlas, como ya avanzó Levante-EMV.
Por último, Moreno se ha dirigido a los vecinos, a los que ha asegurado que "el ayuntamiento comparte su preocupación" y se ha comprometido a seguir trabajando por recuperar el litoral.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece en una finca en obras en el Port de Sagunt
- Herido un operario al caer de una terraza en el Port de Sagunt
- Nueva intentona para revitalizar la fonda de Barraix en plena Sierra Calderona
- Nueva cita con el patrimonio industrial del Port de Sagunt
- Dispositivo en Sagunt para proteger a las personas sin hogar del frío extremo
- Roban en Sagunt tras fingir problemas con el coche
- Un incendio en una furgoneta daña otros dos vehículos en Sagunt
- Cabalgatas aún en vilo en Morvedre