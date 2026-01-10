Vecinos de Sagunt reclaman medidas de seguridad ante los "reiterados actos vandálicos"

Vecinos de la Plaza del Pi en Sagunt han alzado la voz ante la "reiteración" de actos vandálicos que se producen en esta zona desde el pasado mes de noviembre y que, según denuncian, están generando una creciente sensación de inseguridad. Uno de los afectados ha aportado documentación gráfica en la que se aprecia el estado en el que han quedado tanto su propio domicilio como el entorno urbano más inmediato.

Entre las imágenes destaca especialmente el deterioro sufrido por la rampa de acceso para personas con movilidad reducida de la Plaza del Pi, así como los daños en la pared contigua y en el parque infantil. "Aunque la empresa que se encarga de la limpieza, la SAG, actuó posteriormente, no ha sido posible eliminar por completo las huellas de los actos vandálicos, lo que mantiene visible el alcance de los daños", explica uno de ellos, José Ángel Martínez.

"Inseguridad total"

Martínez ha interpuesto además una denuncia ante la Policía Nacional por problemas sufridos en su mismo domicilio, subrayando que "no se trata de un episodio aislado, sino de una situación continuada que afecta tanto a espacios públicos como privados". Y añade que tienen una "sensación de inseguridad total". "Sé lo que es que me entren a mi domicilio conmigo dentro", afirma además de resaltar que ha llegado a sufrir en su puerta "patadas constantes" y ver "cómo se orinan en tu propiedad".

Vecinos de la plaza del Pi, ante un muro manchado de aceite de coche que no se ha podido ir tras limpiarlo la SAG. / Daniel Tortajada

Desde la zona se cuestiona la falta de medidas de prevención eficaces y se apela directamente al ayuntamiento para que actúe en coherencia con las políticas de seguridad anunciadas por el propio gobierno municipal. Los vecinos consideran que "teniendo en cuenta que el acceso por la calle Mariano Mestre es también vial y presenta problemas añadidos a la situación actual de vandalismo, se justificaría al menos de manera temporal la instalación de cámaras de seguridad, como ya ocurre en otros puntos del municipio, entre ellos el acceso a Ciutat Vella, donde existen sistemas de videovigilancia por partida doble", expone José Ángel.

Ampliando recursos

El alcalde, Darío Moreno, asegura que se están ampliando recursos desde el consistorio y que "en los últimos seis años se ha pasado de una plantilla de 80 agentes a una de 110 y seguimos haciendo esfuerzos por ampliar. No solo se trata de más personas sino de mejores recursos y se ha hecho inversión en distintos elementos, como la reforma de la central de policía local lo que significa que, con mejor ambiente de trabajo y un mejor centro operativo, revierte en una mejor seguridad, siendo esa prioridad para el ayuntamiento".

Los vecinos, en otra zona llena de pintadas. / Daniel Tortajada

Moreno afirma que "somos una ciudad grande y cada vez lo vamos a ser más e, inevitablemente, habrá algo de delincuencia. Hay que llevar a cabo los controles correspondientes y ver la evolución". Asimismo, dijo asumir totalmente la crítica y que "tenemos que seguir esforzándonos por llegar cada vez más lejos".

Más problemáticas

Los vecinos reivindican además, que siguen pendientes de que acabe la urbanización de la Calle Mestre y adyacentes. También aseguran sufrir problemas de circulación por culpa de "coches mal aparcados incluso en pasos de cebra", según cuentan. A todo ello se suman escritos a Aigües de Sagunt por "presuntas filtraciones de aguas residuales en una vivienda".

Añaden que también tienen problemas de iluminación en las calles. Exigen que se cumplan las medidas que les prometen desde el ayuntamiento y que "alguien venga no solo a hacerse la foto, sino a tratar las problemáticas y escuchar a los vecinos y vecinas", concluyen.