Todo listo para un parque de multiaventura en la Sierra Calderona

El Camp de Morvedre contará con un parque multiaventura en plena naturaleza para finales de marzo. La primera oferta de ocio en la comarca de estas características, después de años de demandas por parte de empresas y ayuntamientos de la zona, para poder dar un nuevo uso al parque natural de la Sierra Calderona, con el objetivo de dinamizar las economías locales de los pueblos afectados por la misma y fomentar así el turismo rural.

Tras casi una década de distintas intentonas y con un "no" por respuesta a varios proyectos con el argumento de preservar la zona natural, Gilet ha adjudicado a la empresa Avenbosc, con el visto bueno de la administración autonómica, el desarrollo de un parque de ocio en el área de afección de la Sierra Calderona, precisamente en los terrenos donde se ubicaba antiguamente la zona de acampada de Sant Esperit. Mercantil que ya cuenta con la licencia de obra.

Ecoparque Aventura Amazonia

Se trata del "Ecoparque aventura Amazonia", que ya ha puesto la primera piedra para su desarrollo y que pretende estar acabado para la temporada de Pascua, con la intención de aprovechar este periodo festivo para darlo a conocer como alternativa de ocio, no solo en la comarca sino a nivel autonómico, ya que similares a este se encuentran pocos en la provincia, aseguraba el alcalde de Gilet, Salva Costa.

Dos concejales muestran la zona donde se instalará el parque. / Daniel Tortajada

Este ecoparque de aventuras está compuesto por 60 actividades, distribuidas en seis recorridos y organizadas sobre una base de mas de 30 tipos juegos, que combinados, diseñan todo el itinerario del parque de ocio, además de ser aptos para todas las edades y condiciones físicas, tal y como se anota en el proyecto.

En cuanto a los tipos de juegos, la zona recreativa alberga muy diversos, destacando aquellos que van de árbol a árbol, que son la mayoría y que, sin duda, son la esencia de esta iniciativa. Entre los más conocidos están los puentes tibetanos, los trapecios volantes de dos metros de altura; el paso de gigante con piezas de madera redondas y basculares; los troncos huidizos en forma de pasarela; la tirolina sentada, los troncos basculantes, el salto de Tarzán, tirolinas, columpios, entre varios.

Respecto a los recorridos, que estarán todos supervisados por monitores, se arranca con el de Iniciación, por el que todos los visitantes han de pasar. Tras este, está el de la Senda verde, que es recomendado para los niños y niñas (más pequeños); la Ruta Turquesa para los exploradores (niños más mayores y jóvenes), la Ruta azul, destinada para adultos por la complejidad de los juegos y, por último, la Ruta roja, para los más intrépidos y atrevidos, dada la altura que alcanzan algunas de las atracciones, con una media de seis metros.

Respeto al entorno

La iniciativa , que fue presentada hace casi dos años, ya cuenta con la aprobación de la conselleria de Medio Ambiente, que ha sido la encargada de la redacción del pliego de condiciones para el proceso de licitación del proyecto, al que, por cierto, solo se ha presentado la empresa adjudicataria. Además, también tiene el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), al estar la zona afectada por un barranco.

Zona donde se instalará el parque multiaventura. / Daniel Tortajada

Uno de los aspectos más importantes de este proyecto es que garantiza el respeto con el medio natural, aspecto que cumple a raja tabla, según el proyecto. Con este propósito, el ecoparque cuenta con una limitación de aforo, que se sitúa en 200 personas, en los días de mayor afluencia.

Por otro lado, el proyecto es de impacto nulo para el entorno, es más se describe como "integrador" al utilizar los recursos naturales como parte del mismo, ya que no necesita ni de grandes construcciones , ni infraestructuras, los juegos están hechos de materiales naturales, "no contamina ni el suelo, ni el aire, ni los árboles; ni genera contaminación acústica ni lumínica", pero además, "no genera residuos", se anota en el documento.

Desde el Ayuntamiento de Gilet se avanzaba que Ecoparque Aventura Amazonia, "posibilitará un mejor reconocimiento de Gilet como municipio que apuesta por la utilización respetuosa de sus montes , posibilitando actividades que preserven el medio ambiente y bajo los parámetros de desarrollo sostenible". Aseguran que "seremos el primer municipio valenciano en contar con un ecoparque de aventura", terminan.