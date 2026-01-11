De cent en cent
Una "plaga" de carteristes a Sagunt
Lluís Mesa repassa el que va ser notícia al Camp de Morvedre fa cent anys
La tardor va ser un temps de canvi en l’oratge. En el diari Las Provincias del 7 de novembre s’esmentava el vent huracanat. El 13 de novembre descrivia que va estar tot el dia plovent. De matí, plovisquejà i de vesprada les precipitacions foren intenses. En un any, no ho feia així. El mateix diari escrivia el 5 de desembre que també la pluja fou protagonista. No era intensa l’aigua que queia, però impedia les faenes agràries.
En el món laboral, va destacar l’obertura d’una sucursal de la Caja de Previsión del Reino de València en el carrer de les Valls, 11. Suposava una major estabilitat per a la jubilació dels obrers. S’esperava que els patrons tingueren en compte la seua existència.
La campanya tarongera va iniciar-se. Arribaren els primers vagons a França, encara que estava verda la fruita. Es calculava que es vendria de 23 a 25 pessetes el millar. Es pensava que a partir de gener l’oroval podria vendre’s fins a 50 pessetes el millar, com deia Las Provincias el 13 de novembre.
En el món del futbol, l’Atlétic Saguntino va ser notícia. Perdé per un gol contra el Castellón CD, com relatava La Correspondencia de Valencia el 7 de novembre. El camp no es trobava en bones condicions i l’arbitratge va estar a càrrec del valencià Gómez Juaneda. El resultat fou més favorable en el partit jugat contra el Burjasot. Guanyà per tres gols a dos. Marcaren, per part dels saguntins: Conde, Galarza i Ribes. Ho contava el mateix diari el 14 de novembre.
Entre les morts, cal esmentar el funeral de qui va ser alcalde Faura, Vicente Gaspar. Va assistir "concurrència de los pueblos aledaños y toda la población en masa, sin distinción de clases, prueba elocuente de las muchas simpatias del finado alcalde". S’escrivia en Las Provincias del 12 de desembre.
La programació cultural va estar composta per sarsuela i cine. Las Provincias del 6 de desembre deia que al sendemà, en el Cine Sagunto, una "aplaudida compañía" representaria les sarsueles Amor Ciego, El Maño i La Alsaciana. El 12 de desembre, en eixe mateix periòdic, s’anunciava que en el mateix local es projectaria un dia després la pel·lícula Los hijos de las tinieblas.
Les actuacions policials van permetre que es detingueren persones que jugaven a les cartes. El cap municipal del Port Domingo Solas i els guàrdies Francisco Cardona i Eulogio Vidal sorprengueren de nit en un "distinguido círculo recreativo del Puerto a ciertos gentlemans porteños jugando a los prohibidos". Se’ls va confiscar la baralla i els diners, segons relatava Las Provincias del 5 de desembre. També es queixava el 13 de desembre que hi havia molt de carterista per Sagunt. Era "una plaga que azota tan terriblemente nuestros bolsillos". El dia anterior, a un pobre comerciant, li havien furtat 1.500 pessetes. Amb una secció d’agents de vigilància en les estacions, canviaria la situació.
Els carrers i les instal·lacions públiques no es trobaven en bones condicions. Las Provincias de l’11 de desembre reivindicava l’abandó de l’estació Central d’Aragó i del seu moll de mercaderies. Era intransitable el pas per als carros que portaven taronges. L’enllumenat públic no funcionava bé, contava eixe diari el 12 de desembre. No solament fallava sinó que calia augmentar-ne el situat en les zones de l’Eixample de la ciutat i en els magatzems de davall de l’estació. Allí treballaven molts obrers i estaven a fosques. Pel que fa als carrers, calia arreglar el de València, es deia l’1 de desembre. Era una via destacada per on s’accedia al cementeri. Estava convertida "en un verdadero lodazal". La situació urbana del Port tampoc era bona, com es reivindicava el 5 de desembre. Feia sensació d’abandonament. "Apenas llueve, aquello se pone intransitable". Es demanava que hi posaren voreres.
Aquells dies va faltar a Estivella una persona molt estimada. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim De cent en cent.
