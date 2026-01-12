Compromís traslada a Les Corts la necesidad de impulsar el diálogo sobre el patrimonio de Sagunt

Compromís defenderá en Les Corts su propuesta de la creación de un organismo de gestión del patrimonio de Sagunt. Con este objetivo, el grupo valencianista se reunió con la portavoz de Cultura y Patrimonio del parlamento autonómico, Verònica Ruiz, y representantes de las entidades que firmaron la propuesta.

La portavoz municipal en el Ayuntamiento de Sagunt, Maria Josep Picó, afirma que "queremos reforzar la declaración institucional aprobada por el pleno para la creación de un organismo de gestión del patrimonio. Hemos trasladado a nuestra representante en Les Corts la necesidad acuciante de impulsar un diálogo entre administraciones, poniendo al patrimonio saguntino en la agenda política valenciana y exigiendo las inversiones necesarias para la ciudad", asegura Picó sobre la reunión.

Inversiones reclamadas

En el encuentro también se trataron las últimas actuaciones hechas en el Castillo. Ruiz explica que "hemos registrado varias preguntas en Les Corts en relación con las obras de accesibilidad hechas en el Castillo, que incumplen con lo acordado en el proyecto inicial". Y asegura sobre la respuesta de la conselleria de Cultura que "está vacía de contenido y con falta de transparencia”.

Durante el encuentro con la portavoz de Cultura y Patrimonio de Compromís en Les Corts se repasaron las distintas inversiones reclamadas por el partido en los presupuestos de la Generalitat, tal y como afirman desde la formación valencianista. Dos de estas reclamaciones han sido sobre la puesta en marcha de la Nave de Talleres y la recuperación de la Alqueria de l'Aigua Fresca.

Poner en valor el Patrimonio

"La coordinación entre administraciones es fundamental para mantener y difundir el conjunto patrimonial de Sagunt. Por eso, la iniciativa presentada al pleno por el grupo municipal de Compromís, impulsada por varias entidades cívicas del municipio, la presentaremos también en Les Corts Valencianes y daremos participación a nuestras compañeras en Madrid, para que entre todos y todas pongamos en valor el patrimonio de Sagunt", destaca Verònica Ruiz.

"Además, hemos solicitado a nuestra compañera que haga un seguimiento de la situación laboral del personal del Castillo, Teatro Romano y Museo Histórico, dependientes de la conselleria de Cultura. Consideramos fundamental garantizar unas condiciones dignas en los monumentos de nuestra ciudad", concluye Picó.