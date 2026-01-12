Se desploma el techo de una casa en Sagunt con sus propietarios dentro

"Esto ha sido un milagro", decía una vecina de Sagunt a la que hace unas horas se le ha caído el techo de la planta baja de su vivienda, con ella y su hijo dentro, derrumbe del que han salido ilesos.

Eran cerca de las 12 horas cuando uno de los hijos de la propietaria de este inmueble, ubicado en la calle Mayor de Sagunt, en pleno casco histórico, comunicaba a su madre que la estantería del comedor del primer piso estaba más inclinada de lo normal. Segundos después, el mueble caía sobre la mesa y el comedor entero se venía abajo tras desplomarse el suelo del primer piso.

Por suerte, María Ángeles, titular del inmueble, estaba en la puerta de fuera y su hijo, dentro de la vivienda pero en una zona sin peligro. Ambos cuentan que el estruendo ha sido tremendo y que el momento dantesco, que los ha llegado a paralizar durante largos segundos. "Mi madre siempre está trasteando en la cocina, la suerte es que, en ese momento, no estaba allí; si no, no sé lo que hubiera pasado", comentaba otro de los hijos, que acudía a casa de su madre tras ser avisado de lo ocurrido.

Así ha quedado la casa. / LEVANTE-EMV

Actuación

Minutos después de lo sucedido llegaban hasta el lugar de los hechos la Policía Local y los Bomberos de Sagunt, quienes han podido comprobar que los residentes se encontraba en buen estado, aunque nerviosos y asustados ante lo que acababa de pasar. En ese momento, se ha acordonado la zona, que ha visitado el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sagunt, para comprobar e inspeccionar el inmueble y descartar posibles riesgos.

Tal y como han avanzado los afectados, «el técnico municipal nos ha dicho que podría tratarse de Aluminosis», extremo que este diario está intentando corroborar.

Durante la tarde de ayer, se llevaron a cabo labores de recogida de escombros y al cierre de este diario se esperaba que la casa quedara apuntalada, en su lado más afectado, que ha sido el derecho. Tarea que llevaba a cabo la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes (UREC) del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Pese a que el hijo que vivía con Mª Ángeles había detectado hacía unos días que la librería del comedor presentaba una leve inclinación, «no le di importancia porque era algo mínimo, casi ni se apreciaba , pero esta mañana sí que me ha llamado la atención y ha sido comunicárselo a mi madre, porque veía que se movía algo, y caerse el techo», contaba a Levante-EMV.

Momentos de la recogida de escombros. / LEVANTE-EMV

50 años sin problemas

La propietaria asegura que lleva más de 50 años viviendo en este mismo inmueble, «sin que nunca haya pasado nada. Cuando lo compramos, lo reformamos todo, excepto la fachada». Ahora tendrá que abandonarlo por unos días, hasta que todo esté en orden y la casa revista toda la seguridad que se requiere para volver a habitar en ella.

La suerte es que la familia dispone de un apartamento en la playa de Canet, donde contaban a este diario que se marcharán hasta que todo se reconduzca y vuelva a la normalidad.

Aunque el susto grande se lo ha llevado la dueña de la casa y su hijo, algunos vecinos nos contaban que han escuchado el ruido y han salido a ver que pasaba, para poder prestar la ayuda que se requiriera.

María Ángeles es una persona bastante conocida en Sagunt, ya que durante casi una década regentaba una pescadería en la conocida subida de San Miguel. Tras los sucedido, recibía la visita del alcalde, Darío Moreno y de la concejala de Policía, María José Carrera.