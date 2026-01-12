La gala benéfica en apoyo a Pablito "el Guerrero" ya tiene nueva fecha

La gala benéfica en apoyo a Pablito “el Guerrero", un niño que nació en 2022 y, tras superar una meningitis bacteriana en sus primeros días de vida, convive con las secuelas de parálisis cerebral, baja visión y epilepsia, ya tiene nueva fecha.

El certamen será el domingo 18 de enero a las 18:30 horas (apertura de puertas a las 17:30 h) en el Teatro Begoña de Port de Sagunt. La cita musical cuenta con nuevo emplazamiento (antes era en la Casa de la Cultura) y un cartel renovado con más artistas que la gala anterior del pasado 28 de diciembre, cancelada por las circunstancias climatológicas.

Gran participación artística

La gala tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir los tratamientos y terapias que Pablito necesita en su día a día y "contará con la participación de numerosos artistas del colectivo Jóvenes Compositores (JC), que se han volcado en este proyecto solidario", afirman desde la organización. Al evento se unirá, a parte de la comunidad artística JC, Ana Moreno, Carlos Pérez, Lamol, Lou C., Nyka, Paloma Portillo, Paola Vilatela y Vicente Ibáñez. Las bandas invitadas serán, El Sol Regresa, Outsiders, Valandaluz y Whitehorse.

Nuevo cartel promocional de la gala. / Levante-EMV

Las entradas costarán 5 € y se pueden adquirir en el CEIP Maestro Tarazona y en el bar Casanova's de Port de Sagunt, además de, en la propia taquilla del evento. Desde la organización ofrecen a todo aquel que quiera ayudar económicamente, pero no pueda asistir al certamen, la posibilidad de una fila 0 con un donativo de 5 € mediante un bizum (09955), indicando en el concepto el nombre y el tipo de entrada.

Canción homenaje

Cómo ya adelantó el Levante-EMV en la anterior previa de la gala, durante el recital se presentará por primera vez la canción creada en homenaje a Pablito. Esta obra ha sido compuesta por la artista Paloma Portillo y cuenta con las voces de varios artistas de Jóvenes Compositores, así como la participación del Coro Almudàfer, dirigido por Sergi Rajadell.

Desde la organización aseguran que " será una tarde para vivir la música y la solidaridad" y añaden que "cada entrada es un gesto de amor para Pablito y su familia". Desde Jóvenes Compositores afirman que "serán 2 horas de música y magia que no te puedes perder".