El incendio de un coche en marcha corta el tráfico en una avenida de Sagunt

El incendio de un vehículo en marcha durante la mañana de este lunes ha obligado a cortar el tráfico durante unos minutos en una de las principales venidas de Sagunt. Según informan desde el consorcio provincial de bomberos, el aviso llegó sobre las 10.30 horas y obligó a movilizar a una dotación del parque de Sagunt, que acudió al lugar de los hechos para extinguir el fuego.

Desvío del tráfico

La Policía Local también intervino para desviar el tráfico, mientras se apagaba el fuego y se retiraba el vehículo, que quedó estacionado en el carril derecho en dirección al Port de Sagunt, antes de llegar detrás del polideportivo internúcleos.

Sin daños personales

Fuentes del dispositivo explican a Levante-EMV que las primeras teorías se centran en un fallo mecánico del vehículo, cuya antigüedad supera los 20 años. Afortunadamente, el conductor advirtió a tiempo las llamas en el coche y se apeó sin que sufriera daños.