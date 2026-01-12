Una inversión millonaria refuerza el suministro eléctrico en Sagunt

Red Eléctrica ha completado las obras de ampliación de la subestación Sagunto GIS 220 kV, que se encuentra entre el centro comercial Vidanova Parc y el barrio Racó de l'Horta.

Esta inversión por encima de los 2,3 millones de euros refuerza el suministro en el área del Camp de Morvedre, a través del apoyo a la red de distribución de la zona, según explican desde la filial de Redeia que es responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España.

Reconfiguración

Desde la compañía añaden que este proyecto, consistente en la reconfiguración de la subestación, permite optimizar el funcionamiento de la red energética, mediante el incremento tanto de la seguridad como de la eficiencia del sistema.

Imagen de las instalaciones en Sagunt. / Daniel Tortajada

Desde un punto de vista técnico, Red Eléctrica señala que esta ampliación ha supuesto una modificación topológica en la subestación, consistente en un cambio de la interconexión de los componentes de la red de transporte en esta instalación.

Dentro del recinto

Estas mejoras se han ejecutado de forma íntegra en el recinto previamente existente de la subestación Sagunto GIS 220 kV, sin necesidad de ocupar nuevos terrenos, "evitando cualquier impacto en el entorno", según destacan desde la compañía.

Fondos europeos

El proyecto forma parte de la planificación de la red de transporte eléctrico 2021-2026, aprobada por el Consejo de Ministros, y está incluido en el listado de inversiones financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation.