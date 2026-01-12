Una inversión millonaria refuerza el suministro eléctrico en Sagunt
REE completa la ampliación de la subestación junto a Vidanova Parc
Red Eléctrica ha completado las obras de ampliación de la subestación Sagunto GIS 220 kV, que se encuentra entre el centro comercial Vidanova Parc y el barrio Racó de l'Horta.
Esta inversión por encima de los 2,3 millones de euros refuerza el suministro en el área del Camp de Morvedre, a través del apoyo a la red de distribución de la zona, según explican desde la filial de Redeia que es responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España.
Reconfiguración
Desde la compañía añaden que este proyecto, consistente en la reconfiguración de la subestación, permite optimizar el funcionamiento de la red energética, mediante el incremento tanto de la seguridad como de la eficiencia del sistema.
Desde un punto de vista técnico, Red Eléctrica señala que esta ampliación ha supuesto una modificación topológica en la subestación, consistente en un cambio de la interconexión de los componentes de la red de transporte en esta instalación.
Dentro del recinto
Estas mejoras se han ejecutado de forma íntegra en el recinto previamente existente de la subestación Sagunto GIS 220 kV, sin necesidad de ocupar nuevos terrenos, "evitando cualquier impacto en el entorno", según destacan desde la compañía.
Fondos europeos
El proyecto forma parte de la planificación de la red de transporte eléctrico 2021-2026, aprobada por el Consejo de Ministros, y está incluido en el listado de inversiones financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todo listo para un parque de multiaventura en la Sierra Calderona
- Piden a Sagunt que 'mantenga la presión' con la APV para llevar la macroplanta al puerto marítimo
- Fallece en una finca en obras en el Port de Sagunt
- Herido un operario al caer de una terraza en el Port de Sagunt
- Nueva intentona para revitalizar la fonda de Barraix en plena Sierra Calderona
- Nueva cita con el patrimonio industrial del Port de Sagunt
- Dispositivo en Sagunt para proteger a las personas sin hogar del frío extremo
- Un incendio en una furgoneta daña otros dos vehículos en Sagunt