El Port de Sagunt acoge una charla sobre la historia de sus cines

La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto (APIPS) organiza una ponencia este miércoles 14 de enero en el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio a las 18.30 horas. La conferencia está enmarcada en el octavo ciclo de conferencias sobre Patrimonio Industrial, siendo la primera de este 2026.

Luis Emilio Hernández Agüe es el encargado de ofrecer la charla sobre la historia de los cines del municipio costero. "Historias y recuerdos de nuestra infancia se verán plasmados", aseguran desde la organización.

"Casi toda su vida"

El ponente porteño, Luis Emilio Hernández, lleva vinculado a "la lectura, la literatura y la escritura durante casi toda su vida", tal y como afirman desde la editorial del autor. Además, no es casualidad que sea el conductor de esta charla, ya que, en la actualidad, trabaja en diferentes proyectos que incluyen un libro sobre la historia de los cines del Port y varias colecciones de cuentos. El escritor "compagina las anteriores aficiones con su fascinación por el cine y la música", añaden.

Cartel de la conferencia. / Levante-EMV

En la conferencia se destacará "la época dorada de los 50 y 60 con salas icónicas como Begoña, Oma, Avenida y San Pedro, que ofrecían doble sesión y cines de verano, reflejando la vida social de la ciudad industrial", tal y como afirman desde APIPS.

Recuperar y difundir

La asociación que "se fundó en 2016 con el objetivo de recuperar, conservar y difundir el patrimonio industrial de la comarca del Camp de Morvedre, tanto material como inmaterial", tal y como afirman en su página web, no descansa en enero, ya que este es su segundo evento del mes tras la exposición fotográfica del pasado 7 de enero en la Casa de la Cultura del municipio.