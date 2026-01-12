Sagunt impulsa la participación infantil y adolescente

El último pleno del Ayuntamiento de Sagunt dio luz verde a un convenio con la conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para adherirse a la Red de Consejos Locales de la Infancia y la Adolescencia (CLIA). Este expediente de la concejalía de Juventud e Infancia se aprobó con los votos a favor de PSPV-PSOE, PP, IP, Compromís per Sagunt y EU-Podem, mientras que Vox se posicionó en contra.

El documento detalla que la Red CLIA es un espacio de participación infantil y adolescente impulsado por los ayuntamientos en colaboración con la Generalitat. Se trata de un "espacio que se caracteriza por posibilitar a niños, niñas y adolescentes expresar sus opiniones, proponer ideas y participar activamente en las decisiones que afectan a su entorno", según recoge el convenio.

Derecho a ser escuchados

Desde el consistorio añaden que la creación de esta plataforma responde "al compromiso de los municipios con la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), especialmente con el derecho a ser escuchados y participar en los asuntos públicos que les conciernen".

Las mismas fuentes añaden que "este acuerdo permite visibilizar los órganos de participación que integran la concejalía de Juventud e Infancia, como es el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. Además, informan de que a las personas que formen parte de esta iniciativa se les permitirá intervenir en acciones formativas sobre participación y en espacios de encuentro con otros CLIA de la Comunitat Valenciana.

Atención e inclusión

"La implementación de la red municipal de CLIA constituye una estrategia de fortalecimiento institucional y social, orientada a mejorar la atención ciudadana, promover la inclusión y optimizar la gestión social", se explica en el acuerdo del pleno. El documento detalla que, con este convenio, "también se establecen los requisitos necesarios de colaboración entre las entidades locales y la Generalitat. La adhesión a la Red CLIA permitirá articular la información y atención social del municipio, mejorando la eficacia, así como la accesibilidad y la calidad del servicio público".