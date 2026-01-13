25 personas optan a una plaza de operario en Alfara de la Baronia

El Ayuntamiento de Alfara de la Baronia ha hecho pública la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso extraordinario de estabilización de empleo para cubrir una plaza de operario/a de naturaleza laboral. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el alcalde, Carlos Herrera, ha aprobado el listado provisional de aspirantes.

Admitidos y tribunal calificador

En total, han sido admitidas 25 personas al proceso selectivo, entre las que figuran vecinos y vecinas de la comarca y de otros municipios. La composición del tribunal calificador será integrado por 10 funcionarios de distintos ayuntamientos de la comarca del Camp de Morvedre y del Alto Palancia, con secretarías y suplencias procedentes, entre otros, de Albalat dels Tarongers, Faura, Quartell, Gilet o Algimia de Alfara, "garantizando así la imparcialidad del proceso", según afirman desde el consistorio.

Plazo para alegaciones

Se ha abierto un plazo para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones o subsanar errores. Una vez finalizado este periodo, el consistorio publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos tanto en el BOP como en el tablón de edictos y en la web municipal. En el caso de no presentarse alegaciones, la lista provisional pasará automáticamente a ser definitiva.

El ayuntamiento dará cuenta de esta resolución al pleno municipal en la próxima sesión ordinaria, dentro de un proceso que se enmarca en la aplicación de la normativa estatal y autonómica para la reducción de la temporalidad en el empleo público.