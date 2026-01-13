Los afectados por el derrumbe de la casa en Sagunt no podrán volver hasta después del verano

La familia de Sagunt a la que se le derrumbó el techo de su vivienda estando ellos dentro este lunes ha pasado su primera noche fuera de la vivienda con lo puesto, ya que el riesgo que presentaba el inmueble impidió en la tarde de ayer que los afectados accedieran a este para recoger algunas de sus pertenencias.

"Estamos algo más calmados, pero el susto sigue en el cuerpo. Es que yo me quedé a pocos centímetros de la zona que se derrumbó y mi madre lo mismo. Yo soy muy religioso. Pero ahora todavía más, por eso doy gracias a Dios por habernos salvado porque, de pensar que todo ha sucedido donde solemos estar y lo que nos podría haber pasado a mi madre, a mi perro y a mí, me pongo de nuevo a temblar", explicaba Paco Novella, uno de los hijos de la propietaria, que vivió en primera persona lo ocurrido.

Tras pasar la noche en una segunda residencia que tienen en Canet, esta mañana han podido regresar a su casa, después de que durante toda la tarde del lunes actuara en el inmueble la Unidad de rescate en Emergencias y Catástrofes UREC (Bomberos) tal y como informaron desde el consorcio provincial a Levante-EMV.

Bomberos (UREC) apuntalando la casa / Consorcio de Bomberos de Valencia

Estado del inmueble

A este respecto, los afectados contaban cómo la unidad ha picado más el techo y las partes susceptibles de seguir derrumbándose, además de apuntalar la casa, a la que no podrán volver hasta pasado el verano. "Esto va para largo, por lo menos más de medio año para poder recuperarla; esa es la idea que yo me he hecho", comentaba Paco.

Acompañados de una arquitecta, que les ha indicado por donde podían acceder al inmueble, los propietarios han podido entrar en su vivienda hace unas horas para coger ropa, mantas y estufas con el objetivo de poder acondicionar su segunda residencia en la playa, que utilizan solo para los meses de verano y que "no está preparada para este frío", decían. Precisamente, será esta técnica, que la familia conoce, la que se haga cargo ahora de todo este desastre. "Nos ha comentado que lo primero es hacer catas de toda la casa para ver su habitabilidad y un estudio de las posibles causas que han originado el derrumbe del techo".

En cuanto a los daños, de momento, no han podido calcularlos, pero aseguran que la mayor parte de los muebles de la casa han quedado destrozados.

Tal y como publicó Levante-EMV, la inclinación de la librería del comedor del piso de arriba puso en alerta a estos vecinos de la calle Mayor de Sagunt. Tan solo pasaron segundos hasta que esta se desplomó encima de la mesa cayendo a la planta baja, tras derrumbarse el techo de la misma. Los afectados tildaron lo sucedido de "milagro", al salir ilesos pese a estar dentro.