El IBI rebajado será el primer impuesto a pagar en Canet

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha hecho público el calendario fiscal correspondiente a 2026. En él, vuelve a ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de domiciliar los recibos y acogerse al pago fraccionado de los impuestos municipales dentro del periodo voluntario, siempre que se cumplan los requisitos fijados en la ordenanza reguladora de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias.

"Obligación necesaria"

Según ha explicado el alcalde, Pere Antoni, “aunque a nadie le gusta pagar impuestos, es una obligación necesaria para seguir mejorando el municipio”. En este sentido, ha destacado como principal novedad la rebaja del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que pasa del 0,66 % al 0,63 %. “Gracias a la inversión en la renovación del alumbrado público y al ahorro generado, podemos cumplir nuestra promesa de reducir el IBI”, ha señalado.

Con esta reducción, el recibo medio de una vivienda, que en 2025 se situaba en 343,11 euros, pasará a ser de 327,51€ a partir de ahora, según los datos municipales. El primer tributo en ponerse al cobro será precisamente el IBI de naturaleza urbana. El plazo de pago voluntario se abrirá del 2 de marzo al 1 de junio. En el caso de los recibos domiciliados, "el cargo se realizará en dos plazos iguales del 50 %, los días 6 de marzo y 3 de julio. Además, las familias numerosas podrán beneficiarse de una bonificación del 50 %", tal y como informan desde el consistorio.

Opciones de aplazamiento

"También, se girará el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo periodo voluntario de pago será del 2 de abril al 1 de junio. En este caso, el recibo domiciliado se cargará el 2 de abril", añaden. El calendario continuará con las tasas por Entrada de Vehículos (vados) y por Recogida y Transporte de Residuos. Ambas se podrán abonar entre el 1 de junio y el 5 de agosto, mientras que el cobro domiciliado está previsto para el 20 de julio. Desde el consistorio recuerdan que el uso de los ecoparques municipales permite acceder a descuentos en la tasa de residuos mediante la tarjeta verde.

Tras el verano, se abrirá el plazo para el pago del IBI de naturaleza rústica y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). En ambos casos, el periodo voluntario se extenderá del 1 de septiembre al 1 de noviembre, y los recibos domiciliados se cargarán el 5 de octubre, informa el consistorio. Desde el ayuntamiento de Canet d’en Berenguer se insiste en que "las personas contribuyentes que lo necesiten pueden solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de los pagos. Para ello deberán presentar una solicitud específica en la que se refleje su situación económico-financiera y aportar la documentación necesaria que justifique las dificultades para hacer frente a los tributos".