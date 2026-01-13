Doce municipios de Morvedre siguen sin plan contra inundaciones, pese al riesgo de la presa de Algar

Apenas cuatro municipios del Camp de Morvedre disponen de un plan de actuación municipal frente a las inundaciones, pese al riesgo que supone para el conjunto de la comarca la presa de Algar de Palància y el cauce del río. Esta es una de las principales conclusiones de la actualización de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), después de la homologación de cerca de 200 planes a lo largo de la Comunitat Valenciana, de los que una decena se corresponde con municipios del Camp de Morvedre.

Antes de profundizar en estos avances, merece la pena analizar los ayuntamientos que, pese a las ayudas que se reparten durante los últimos años, todavía no disponen de estos protocolos de actuación frente a fenómenos como los incendios forestales, los seísmos y los accidentes graves o con mercancías peligrosas. Solo Sagunt, Canet d’en Berenguer, Faura y Quartell disponen de esta herramienta actualizada para hacer frente a las inundaciones.

Obligación

De los restantes 12 municipios, la AVSRE no tiene constancia de que ni siquiera estén en elaboración. El caso más alarmante es del Benavites, ya que la localidad de les Valls está obligada a contar con este protocolo al encontrarse en la zona II del plan de emergencia de la presa de Algar.

Por otra parte y aunque la mayoría de localidades presenta un riesgo medio frente a los terremotos, apenas seis cuentan con un plan específico contra estos fenómenos. Los más recientes en homologarse son los de Canet y Estivella, mientras que previamente también los habían aprobado y homologado Gilet, Torres Torres, Faura y Benifairó de les Valls. Según los parámetros de la AVSRE, Torres Torres, Algar de Palància y Segart son los únicos municipios sin necesidad de estos planes, mientras que el resto no está obligado, pero sí es recomendable que cuente con esta herramienta.

Incendios

En mejor situación se encuentra la prevención contra los incendios forestales, ya que nueve de los 16 municipios de la comarca cuentan con planes actualizados y homologados, los más recientes de los cuales, de hace apenas unos días, se han dado luz verde en Canet, Gilet, Estivella y Alfara de la Baronia, según la información publicada por AVSRE.

Imagen de archivo de los efectos de un episodio de lluvias intensas en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otros dos ayuntamientos, concretamente Albalat dels Tarongers y Segart, están pendientes de su aprobación, pero ya están redactados. Media docena de municipios, por su parte, no cuenta con esta herramienta contra los incendios, entre los que Quart de les Valls y Petrés están obligados a disponer de estos protocolos.

Emergencias

Un último plan que los consistorios están obligados a elaborar es la actuación frente a las emergencias. En este caso, todas las localidades del Camp de Morvedre disponen de esta herramienta, ya sea porque estén actualizadas recientemente, como Sagunt, Gilet y Quartell; se remonten a hace unos pocos años, como Benifairó de les Valls, Quart, Canet, Faura, Estivella y Torres Torres; cuentan con casi una década de vigencia, como Algímia d’Alfara y Benavites; mientras que Algar lo tiene en revisión, Petrés en elaboración y tanto Albalat como Segart lo tiene redactado, pero están pendientes de su aprobación y su homologación, según siempre la información de la AVSRE.