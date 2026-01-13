Sant Antoni llega a Sagunt con un nuevo acto

Sagunt ya calienta motores para una nueva edición de las fiestas de Sant Antoni, que este año alcanzan su 26º aniversario con una programación que vuelve a combinar "tradición, cultura popular, actividades infantiles y una destacada presencia de festejos taurinos repartidos a lo largo de varios fines de semana", según informan desde la la Asociación Cultural Sant Antoni que ha organizado las actividades.

La programación ha sido presentada en el ayuntamiento que colabora con los actos a través de la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular. Según ha explicado el presidente de la entidad, José Miguel Monleón, "el programa está diseñado para llegar a todos los públicos y mantener vivas las señas de identidad de unas fiestas muy arraigadas en la ciudad".

Programación

Los actos comenzarán el viernes 16 de enero con una jornada especialmente dedicada a los más pequeños, que "incluirá carretones infantiles y una merienda popular. Ese mismo día se inaugurará una exposición fotográfica en el local de la asociación, dando inicio oficial a los festejos", afirman desde la asociación.

El sábado 17 de enero, coincidiendo con la festividad de Sant Antoni, se concentrarán "algunos de los actos más tradicionales". Entre ellos destaca la popular comida de las ollas en el patio porticado del mercado municipal, para la que será necesario adquirir previamente el ticket a través de la asociación o en la Oficina de Turismo. La jornada se completará con actuaciones musicales, entre ellas el grupo flamenco Chanela, y una fiesta remember por la noche con los DJs Juanma Llopis y Kike Monar.

Tradición religiosa y festejos taurinos

El domingo 18 de enero estará marcado por los actos religiosos, con el traslado de la imagen de Sant Antoni a la iglesia de Santa María, la celebración de la misa en honor al santo y la posterior bendición de animales, uno de los momentos más multitudinarios y emblemáticos de las fiestas.

La programación taurina volverá a ser uno de los ejes principales del calendario festivo. El sábado 24 de enero se celebrará una tarde de vacas de la ganadería 'Hermanos Cali', de Moixent, seguida por la noche de toro embolado y vacas de la ganadería 'La Morada', de Estivella. El domingo 25 de enero será el turno de una nueva tarde de vacas, en esta ocasión con reses de la ganadería 'La Paloma', de Xaló. Como novedad, a las 11:30 horas se realizará una trashumancia infantil de mansos por las calles del recorrido taurino.

Seguridad y coordinación

Desde la Asociación Cultural Sant Antoni han subrayado el esfuerzo organizativo realizado para "garantizar la seguridad, el bienestar animal y el correcto desarrollo de los festejos, en coordinación con los servicios municipales y las peñas participantes".

Patricia Sánchez ha definido Sant Antoni como “unas fiestas profundamente arraigadas en nuestra tradición”, destacando que “es encuentro, es calle y es cultura popular”, y ha agradecido el trabajo de la asociación, señalando que "la programación destaca por su calidad” y está pensada para vivirse “con ilusión, respeto y convivencia”, concluye la concejala.