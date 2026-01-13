Avanza en Sagunt la mejora del entorno del Castillo y el Teatro Romano

Los trabajos dirigidos a reforzar la accesibilidad, la seguridad y la señalización interpretativa del patrimonio arqueológico en el Castillo y el Teatro Romano de Sagunt "continúan a buen ritmo". El Ayuntamiento ha destinado 341.409 euros a esta actuación, que forma parte de una serie de iniciativas municipales enfocadas en "conservar, mejorar y poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad", tal y como afirman desde el consistorio.

El alcalde del municipio, Darío Moreno, visitó recientemente la zona para "supervisar el desarrollo de los trabajos, destinados a realzar la importancia de este espacio histórico con criterios de integración paisajística, funcionalidad y seguridad para los visitantes", añaden.

Avances destacados

Entre los avances destacan "la ejecución de un tramo de escalera que permite acceder a los restos arqueológicos junto a los contrafuertes del foro romano, así como la consolidación y protección de las estructuras identificadas en la zona". Además, se están acondicionando la calle Vieja del Castillo y el entorno posterior del Teatro Romano, "incluyendo mejoras en los bordes de calzada para garantizar seguridad y accesibilidad", aseguran desde la institución municipal.

Obras en el entorno del Castillo. / Ayuntamiento de Sagunt

"Otro aspecto relevante de la intervención es la instalación de barandillas y elementos de seguridad en los tramos con mayor desnivel, así como la sustitución de las rampas provisionales de contrachapado por nuevas estructuras estables y adaptadas a la normativa vigente", añaden. Asimismo, afirman que "con estas obras también se facilita el acceso a la cávea oeste del Teatro Romano, renovando la señalética interpretativa y direccional".

Conservación y mejora

El proyecto tiene como objetivo "completar la puesta en valor de la ocupación íbera del Tossal del Castell, integrándola en el recorrido histórico de la ciudad desde su origen íbero hasta su plena romanización". También, forma parte del proyecto municipal Raconets, centrado en la mejora del entorno del conjunto monumental.

Moreno destaca que las actuaciones buscan “homogeneizar los alrededores del Castillo y el Teatro Romano, a la vez que se garantiza más seguridad con accesos de emergencia” y añade: “Es la dignificación de un entorno monumental que también nos da fuerza para continuar reclamando al resto de administraciones que cumplan su parte”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Natalia Antonino, subraya la importancia de esta intervención: “Seguimos apostando por la conservación y mejora del patrimonio histórico de la ciudad, realizando actuaciones que mejoran la accesibilidad y la seguridad, siempre con criterios de integración paisajística en el entorno del Castillo y el Teatro Romano de Sagunt”, concluye la concejala.