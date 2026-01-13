La participación crece en Sant Antoni de Gilet por su XX aniversario

Gilet vivió un fin de semana muy intenso con la conmemoración de la festividad de Sant Antoni, que cumple su XX aniversario, organizado por la comisión que lleva el nombre del patrón de los animales, en colaboración con el ayuntamiento.

Entre lo más destacado de esta primera parte de la programación que arrancaba el viernes, está la alta participación y afluencia de gente en la mayor parte de los actos celebrados, sobre todo el domingo, al que acompañó el buen tiempo.

Instantes de la bendición de animales. / LEVANTE-EMV

Participación

La bendición de animales fue todo un éxito, precisamente en cuanto a la cantidad de estos que pasaron por el santo. Además de los típicos animales de compañía, hubo mucha expectación con el rebaño de cabras enanas que participó del acto, que iban a formar parte del campamento real del pasado 4 de enero, acto que tuvo que suspenderse a causa del mal tiempo y que optaron por recibir las bendiciones del cura de la parroquia. Los ganaderos próximos también llevaron un manso y no faltaron ni los burros ni los caballos, estos últimos, como siempre, animaron el evento con sus tradicionales exhibiciones.

Otro de los éxitos del fin de semana estuvo en el tardeo del sábado y en la Foguera de Sant Antoni, que aunque no de grandes dimensiones, permitió torrar carne y embutido y salvar a los que se acercaban del frío de la noche. Después de muchos años, se repartieron tickets entre la población para los asados, unos 150 , aproximadamente.

Paella gigante en Gilet / LEVANTE-EMV

Tampoco estuvieron nada mal las calderas, de las que se cocinaron cerca de mil raciones.

La programación continuará este fin de semana con festejos taurinos. Los actos se iniciarán el viernes, 16 de enero, con dos toros embolados de la ganadería La Espuela. La exhibición de reses continuará el sábado con el atractivo de dos cerriles: "Cigarrón" de El Pilar y "Gallito" de Baltasar Iban, cerriles que se recuperan después de años sin estos. Los dos toros se embolarán por la noche, el mismo sábado y para el domingo habrá mas festejos taurinos, con un dato a destacar: la vuelta de la ganadería Ganuza d’Artajona de Navarra. El broche de oro lo pondrá el toro embolado de Fernando Machancoses en horario vespertino.