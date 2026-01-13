La regeneración de una playa de Sagunt encalla

Los planes de la Demarcación de Costas de València para la regeneración de una de las playas más deterioradas de Sagunt tendrán que esperar, después de que el procedimiento de contratación para la tramitación ambiental y la redacción del proyecto del trasvase de arena necesaria se haya quedado desierto.

La Autoridad Portuaria de València (APV) es la encargada de tramitar este expediente, ya que el material se dragará de sus instalaciones en la capital del Camp de Morvedre, pero en un primer intento no ha conseguido atraer ninguna oferta que cumpliera con los requisitos de la convocatoria.

Sí hubo una empresa que se interesó por el contrato, cuyo presupuesto supera los 180.000 euros, pero no fue capaz de cumplir con la primera condición de cualquier procedimiento, como es presentar la documentación en el plazo marcado, que era antes del 24 de noviembre a las 13 horas, desde su convocatoria el día 6 de ese mismo mes.

Nuevo concurso

Así y después de declarar la licitación desierta de forma oficial, la APV no debería tardar en volver a sacar el concurso, con la esperanza de que la empresa agilice esta vez la presentación de su oferta y cumpla con el resto de requisitos para avanzar en la regeneración de la playa del Grau Vell.

Tramo sur de la playa del Grau Vell. / Daniel Tortajada

Como ya informó Levante-EMV en su momento, esta iniciativa impulsada por la APV y la Demarcación de Costas sorprendió en Sagunt, no por considerarla innecesaria o aplazable, sino por la utilización de 250.000 metros cúbicos de material dragado del puerto comercial para ensanchar el cordón litoral que separa el mar del Marjal dels Moros.

Y es que los organismos estatales hicieron públicos estos planes unas semanas después de reconocer que los sedimentos procedentes de las instalaciones portuarias no eran aptos para su aprovechamiento en la regeneración de las playas del norte de Sagunt.

Órdenes de Costas

A este respecto, desde la entidad presidida por Mar Chao defendieron que cumplen con los requerimientos de Costas, mientras que, desde el ayuntamiento, el concejal de Playas, Roberto Rovira, apuntó sus "dudas" porque los sedimentos portuarios reúnan las condiciones para el Grau Vell, debido a sus "lodos y contaminantes".

En cualquier caso, el edil de EU-Podem es consciente de que la protección de este tramo de costa es "fundamental" por su afección "a la joya ambiental que es el Marjal de Almardà". Así, aplaude la actuación programada, más allá de la procedencia del material, para incrementar la anchura del cordón litoral desde los 15 metros que presenta actualmente en algunas zonas hasta los 65 metros.

Tramo de 3,3 kilómetros

Costas da a la playa del Grau Vell una longitud de 3,3 kilómetros y precisa que los 250.000 metros cúbicos de material se depositarán en el tramo de 1,2 kilómetros más al sur. Para justificar este trasvase, el organismo recuerda las recirculaciones periódicas que ha practicado desde el espigón norte de la playa de Puçol, que ha movilizado en algo más de una década cerca de 80.000 metros cúbicos de material. Sin embargo, admite que estas maniobras "tienen una vida útil limitada por la propia magnitud de la recirculación, por la reducida proporción de nuevo material de aportación y por el potencial erosivo del tramo".

Recirculaciones insuficientes

Ahonda en esta idea al apuntar que "la capacidad de transporte litoral en el subtramo Marjal dels Moros es de unos 20.000 metros cúbicos al año, por lo que la capacidad de recuperar una línea de costa anterior no es posible sólo mediante recirculaciones y se precisa la aportación externa de sedimentos que supla las pérdidas de estos últimos años y permita generar, en un corto espacio de tiempo, una playa seca y sumergida activa, que interactúen adecuadamente con la dinámica litoral".