El Sagunto Futbol Base se afianza en puestos de play-off

El 2026 no podía haber comenzado de mejor manera para el Sagunto Futbol Base. El primer equipo firmó el sábado "una actuación muy convincente ante el CDF Canet en el campo de casa, sumando una nueva victoria que confirma el excelente momento del grupo", afirman desde la entidad deportiva.

Superioridad local

Tal y como cuenta el equipo saguntino, "desde el inicio, los locales mostraron su superioridad y dejaron el partido prácticamente sentenciado en la primera mitad". Marc A. se convirtió en el "gran protagonista al anotar un hat-trick en apenas 45 minutos, llevando el marcador al descanso con un contundente 3-0". En la segunda parte, Hugo, que debutaba oficialmente con el SFB, "puso la guinda con el 4-0 definitivo", informan.

Gracias a este resultado, y a las derrotas de Segorbe y Almenara, el primer equipo cierra la jornada en segunda posición, en puestos de play-off de ascenso, es decir, las plazas que dan derecho a disputar una fase final entre los mejores clasificados para luchar por subir de categoría al término de la temporada, y a solo un punto del líder, "reforzando la ilusión y el trabajo realizado hasta ahora", añaden desde el club.

Cantera destacada

La cantera también tuvo un fin de semana destacado. El juvenil B logró una "brillante victoria" por 0-8 en el campo del Artana, cuarto clasificado, con "Jordi especialmente inspirado que firmó un hat-trick", comentan desde la directiva del equipo. Por su parte, el juvenil A se enfrentó al segundo clasificado y, aunque no logró la victoria, dejó "una gran impresión con un partido muy competitivo que se decidió por pequeños detalles".

En categoría cadete, el cadete A no pudo sumar en su visita al Patacona CF, aunque mantiene intactas sus opciones de ascenso. El cadete B tampoco consiguió la victoria, pero dejó "buena sensación y demostró merecer más", destacan. Por su parte, "los cadetes C y D continúan intratables, sumando nuevas victorias que les permiten liderar sus respectivas ligas", añaden.

Fortaleza del proyecto

Con estos resultados, "el Sagunto Futbol Base confirma la fortaleza de su proyecto deportivo y la excelente labor desarrollada tanto en el primer equipo como en su escuela, que sigue siendo una pieza clave en la formación de futuros talentos", concluyen desde el equipo directivo del SFB.