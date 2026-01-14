Una cinta de la canetera Lina Badenes suma ocho nominaciones a los Goya

Turanga Films, la productora canetera de Lina Badenes y Ana Camacho, se ha convertido en una de las grandes apuestas para los premios Goya 2026 al alzarse con ocho nominaciones, entre ella la de mejor película. Este último galardón premia a la productora, por lo que Badenes sería una de las encargadas de levantar el popular ‘cabezón’. La gala para conocer a los ganadores tendrá lugar el próximo 28 de febrero.

Turanga Films es una productora independiente con sede en Valencia y Madrid, que desde sus inicios, y con quince producciones a sus espaldas, ha apostado por conjugar elementos de entretenimiento con temas de interés social y cultural. Entre otras cintas, está detrás de éxitos como La boda de Rosa (Icíar Bollaín, 2020); Kepler Sexto B (2023, Alejandro Suárez), ganadora de los premios Berlanga a mejor película de ficción; La inocencia (2019, Lucía Alemany), o El viaje de Marta (2019, Neus Ballús).

Nominaciones

La cena, basada en la obra de José Luis Alonso de Santos, es una coproducción hispano-gala en la que han participado, además de Turanga Films, Ikiru Films, La Terraza Films, Sideral Cinema, Halley Production, RTVE, Movistar Plus+ y Crea SGR. La historia se sitúa dos semanas después de acabar la Guerra Civil, cuando Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú.

La cena ha conseguido, además de a mejor película, ocho nominaciones: Mejor guion adaptado (Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano); Mejor canción original (Y mientras tanto, canto, compuesta por Víctor Manuel); Mejor actor protagonista, Alberto San Juan; Mejor actriz de reparto, Elvira Mínguez; Mejor actriz revelación, Nora Hernández; Mejor dirección de arte (Koldo Vallés) y Mejor diseño de vestuario (Helena Sanchis).

Rivales

Para lograr el galardón a mejor película, tendrá que imponerse a otras cintas que parten con numerosas nominaciones: Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), que cuenta con 13 nominaciones; Sirât (Oliver Laxe), con 11; Maspalomas (José Mari Goenaga y Aitor Arregi) con nueve; y Sorda (Eva Libertad), con siete.

Reacción local

Al conocer la noticia Pere Antoni, alcalde de Canet, aseguró que «para nosotros, ha sido una noticia maravillosa porque supone poner al pueblo en lo más alto a nivel cinematográfico. Además, desde 2012, Lina y Ana han apostado por un cine que prima la calidad sobre lo comercial y pueden presumir de una trayectoria intachable llena de títulos memorables como La boda de rosa o La Inocencia que, por cierto, emitimos la semana pasada en el Auditori».