Doblete de los hermanos saguntinos El Khayami con una 'remontada espectacular'

Los hermanos saguntinos Soukaina y Aldemonaim El Khayami logran un doblete en el Campeonato Autonómico de Campo a Través, categoría senior, que se celebra en Xàtiva el pasado fin de semana. Gracias a este triunfo, ambos atletas consiguen la plaza directa para el Campeonato de España por Federaciones, que tendrá lugar el próximo 24 de enero en la ciudad cordobesa de Almodóvar del Río.

Estratégia y emoción

La prueba estuvo "marcada por la estrategia y la emoción hasta los últimos metros". Aldemonaim, afincado en Cartagena por sus estudios de Fisioterapia en la UCAM Cartagena y nuevo fichaje del club S.G. Pontevedra, sufrió una caída a falta de 2 kilómetros que puso en peligro su victoria. Sin embargo, protagonizó una remontada espectacular y cruzó la meta en primera posición con un tiempo de 22:33 minutos. Completaron el podio Alejandro Galindo, del Metaesport Riba-Roja Turia, y Marcos Sánchez, del CA Silla.

Por su parte, Soukaina El Khayami, estudiante de Turismo en la UJI y reciente fichaje del club Vicky Food Athletics Oysho, se impuso en la carrera femenina con un tiempo de 25:33 minutos. La acompañaron en el podio las hermanas María y Lucía Valero Garrido, del Metaesport Riba-Roja Turia, con 25:37 y 25:44 minutos respectivamente.

Concentración en la preparación

Tras este doble triunfo, ambos hermanos ya concentran su preparación en la pista cubierta, donde buscarán los tiempos mínimos en las pruebas de 3.000 y 1.500 metros para poder participar en el Campeonato de España de short track, que se celebra en València del 27 de febrero al 1 de marzo.

Este resultado consolida a los El Khayami como referentes del atletismo saguntino, y refuerza la presencia de la ciudad en las competiciones autonómicas y nacionales de campo a través y pista cubierta.