El Fertiberia BM Puerto inicia con fuerza su 75º aniversario

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto ha celebrado la presentación oficial de los actos conmemorativos de su 75º aniversario en la sala Gonzalo Montiel del Museo Industrial de Port de Sagunt. El acto ha reunido a representantes institucionales, sociales y deportivos de Sagunt y del Camp de Morvedre, tal y como afirman desde la organización.

Al evento asistieron todos los alcaldes de la ciudad desde que el club regresó a la máxima categoría del balonmano español en 2010, así como socios fundadores de 1970, la marea rojiblanca, exjugadores, jugadores actuales, directivos, exdirectivos y miembros de la base del club.

En el ámbito empresarial, participaron Felipe Saz en representación del patrocinador principal, Fertiberia, y representantes de los herederos del pasado siderúrgico y de los Altos Hornos que fundaron el club junto con Arcelor, encabezados por Héctor López. También acudieron diversas empresas del Camp de Morvedre, representadas por Cristina Plumed, presidenta de la asociación de empresarios de la comarca (Asecam).

Un momento de la intervención de Rafa García Marín. / Fertiberia BM Puerto Sagunto.

Participaciones

El acto comenzó con la presentación del Comité Organizador del 75º aniversario, formado por diez personas y con el presidente del club, Carlos Argente, como asesor, a cargo de Pepa Conesa. A continuación, el presidente del comité, Rafael García Marín, pronunció un discurso destacando la trayectoria y los valores de la entidad.

Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano y miembro del Comité de Honor, intervino mediante un vídeo desde Dinamarca, donde acompaña a los Hispanos en el Europeo que comienza mañana. Posteriormente, miembros del Comité Organizador presentaron el programa de actos del aniversario, estructurado en cuatro grandes bloques y compuesto por un total de dieciséis actividades. Carlos Argente, se dirigió a los asistentes con una emotiva historia, antes de que el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, clausurara el acto.

El alcalde cerró el acto. / Fertiberia BM Puerto Sagunto.

Elementos conmemorativos

Jesús Galíndez, vicepresidente del club, explicó los contenidos del bloque de legado dentro de las actividades previstas, mientras que Rubén Ruiz Casanova, jugador nacido en la ciudad, excapitán, Espartano de Leyenda y el que más partidos ha disputado con la entidad en ASOBAL, detalló la parte deportiva del programa. Todas las intervenciones se acompañaron de contenidos audiovisuales elaborados por el departamento de comunicación del club.

Durante la presentación, también se mostraron distintos elementos conmemorativos del 75º aniversario: el logotipo oficial, la creación del Muro Rojiblanco y del Muro de Leyendas, una exposición, un documental, dos torneos —Siderúrgico y Fundadores—, un partido de leyendas, un pódcast, conferencias, un evento popular, concursos fotográficos y de dibujo fallero, y una camiseta conmemorativa de edición limitada, entre otras iniciativas que se desarrollarán a lo largo de este año especial para el club y la ciudad.