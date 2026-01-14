La caída de parte del techo obliga a cerrar una planta del Museo de Sagunt

Las últimas lluvias han provocado nuevamente el cierre de toda la segunda planta del Museo Histórico de Sagunt (MUHSAG) debido a que ha caído parte del techo de pladur. Ninguna de sus tres salas se puede visitar desde hace más de una semana para aproximarse a la época ibero-romana de la ciudad y a su pasado arqueológico con toda su dimensión.

Esta es la segunda vez en algo más de un año que la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats se ve obligada a adoptar esta medida debido a un problema similar pues en septiembre de 2024 ocurrió lo mismo y el origen fueron las grietas detectadas en la talla a raíz de unas goteras, como adelantó Levante-EMV.

Aquel problema se solventó sin que llegaran a haber daños en ninguna pieza, como confirmaron desde el departamento a preguntas de este diario. Por ello, posteriormente se reabrió la sala.

Ahora, según ha podido saber este diario, en un principio se descartaba también que haya habido desperfectos en los restos arqueológicos que se exhiben en esas tres salas y que incluyen desde reconocidos bustos a mosaicos que decoraban las casas más lujosas de aquella época, ánforas y un ancla que evidencian ese pasado marítimo y comercial o detalles de la vida cotidiana que se muestran en una gran vitrina.

Detalle del lateral del museo, lleno de humedades. / Mónica Arribas

Gestiones

Desde la Conselleria ya se están haciendo gestiones para reparar el agujero que hay en el techo pero, de momento, se desconoce cuándo se podrá reabrir la parte superior del museo.

Tras el episodio que, en otoño de 2024 obligó a cerrar la segunda planta de este edificio, la Conselleria anunció entonces un plan integral para poner a punto este museo abierto en 2007 en una antigua casa señorial situada en plena subida al Castillo. Con esa iniciativa, la administración autonómica pretendía dar respuesta a problemas de mantenimiento que acumulaba el edificio, más allá del problema con las filtraciones de agua desde su cubierta metálica.

Esas deficiencias, como ya informó este diario, van desde desperfectos en el pavimento de madera a cartelería decolorida, bombillas o instalaciones que no funcionan, como la que permitía proyectar un audiovisual en una gran maqueta en tres dimensiones de Sagunt.

Sin embargo, desde aquel anuncio, no han trascendido más gestiones para redactar o poner en marcha el plan integral.

Preocupación

Aún así, las goteras del museo es uno de los asuntos incluidos en la declaración institucional aprobada el pasado mes de diciembre por el pleno de Sagunt a propuesta de catorce asociaciones y entidades culturales por la que el ayuntamiento se comprometió a impulsar la creación de un organismo que se encargue de la gestión integral del patrimonio histórico-monumental. En ese texto se justificaba la medida en que “la realidad del patrimonio saguntino es preocupante” y se enumuraban una serie de problemas entre los que no faltaban las filtraciones en la antigua Casa del Mestre Penya, que alberga la colección arqueológica.