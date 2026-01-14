Sin pistas en Canet del afortunado ganador de 1,4 millones

La suerte ha vuelto a pasar por Canet d’en Berenguer, aunque de momento sin dar la cara. Un premio de 1.400.000 euros ha sido validado en el estanco de la Plaça del Castell, número 1, pero ninguna persona se ha presentado todavía en el establecimiento para comunicar que es la ganadora o el ganador del boleto agraciado.

La dueña del estanco reconoce que no le sorprende. "Lo más normal es que no vengan aquí y vayan directamente al banco", explica, consciente de que cuando se trata de una cantidad tan elevada muchos premiados optan por la máxima discreción. Aun así, admite que siempre queda la duda y cierta expectación: "Nunca se sabe", añade.

Vuelve la suerte

No es la primera vez que este pequeño punto de venta reparte fortuna. En 2012, el mismo estanco ya selló un premio de dos millones de euros de la Bonoloto, en aquella ocasión compartido con un establecimiento de Sevilla. Tal y como asegura a Levante-EMV, "esta vez solo ha sido mi máquina".

Exterior del local. / Levante-EMV

De nuevo la suerte vuelve a sonreír a este establecimiento y la propietaria no oculta la satisfacción que supone repartir un premio de este calibre, "ojalá todas las semanas diéramos premios así", añade entre risas. Además, desea que el o la premiada "tenga salud para disfrutarlo porque dinero ya no le hace falta".

El misterio permanece

Mientras tanto, el misterio permanece. Canet sigue a la espera de que aparezca la persona que "ha tenido tanta suerte". Según afirman desde el estanco, "puede ser cualquiera, de cualquier lugar, por aquí pasa mucha gente, muchos transportistas..."

La suerte vuelve a dejarse ver por Camp de Morvedre tras venderse en el Port de Sagunt numerosas papeletas premiadas con la pedrea en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, vendidas por la Federación de Peñas, que repartieron un total de 129.000 euros y organizaciones como EU, que distribuyeron 30.000 €.