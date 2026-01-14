Primeras reacciones al nuevo cierre de la segunda planta del Museo de Sagunt

La noticia adelantada por Levante-EMV respecto a que la caída de parte del techo de pladur ha obligado a cerrar la segunda planta del Museo Histórico de Sagunt (MUHSAG) ha suscitado las primeras reacciones.

Aunque se trata de una instalación gestionada por la Conselleria de Cultura, Compromís ha aprovechado para demandar más contundencia al alcalde, Darío Moreno, "a la hora de defender el patrimonio de Sagunto ante otras administraciones".

El grupo municipal exige así al alcalde "que informe sobre el desprendimiento del techo en el museo y denuncie las obras hechas en el Castillo, además de dar un impulso decidido a la propuesta de creación de un organismo de gestión del patrimonio", dicen en relación a la entidad que aprobó promover el ayuntamiento en el pleno del pasado mes de diciembre a propuesta de 14 asociaciones vecinales y entidades culturales de la ciudad.

En palabras de Albert Llueca, secretario local de Compromís en Sagunt: “Vemos con mucha frustración cómo el alcalde, el mismo día que sale en prensa la caída de parte del techo del museo histórico, elige hacer un reportaje de unas obras contempladas en el proyecte Racons, del año 2016, en lugar de denunciar el estado del museo ante consellerIa”.

Representantes de Compromís en Sagunt, ante el museo. / Levante-EMV

"Esquivar problemas"

“Este es un claro ejemplo de la manera de comunicar y gobernar de Darío Moreno: hacer suyos proyectos ideados en otras legislaturas y esquivar los problemas que afectan a la ciudad. Todavía estamos esperando una foto del alcalde visitando las obras de accesibilidad del Castillo, hechas por el ministerio, donde denuncie de forma contundente el incumplimiento del proyecto inicial, así como la ejecución de las mismas durante el periodo turístico estival, que provocaron el cierre del acceso al monumento”, destaca Llueca.

“Otro ejemplo de la inacción del primer edil a la hora de defender el patrimonio saguntino es la incapacidad para conseguir un presupuesto blindado y nominativo para el conjunto monumental, según el nombramiento de Sagunt como Capital Valenciana de la Romanización”, continúa el portavoz valencianista.

“Todo esto es motivo suficiente para que el alcalde lidere, de una vez por todas, la creación de un ente que gestione y defienda nuestro patrimonio, tal y como se ha aprobado en el pleno con el apoyo del resto de grupos políticos -a excepción de Iniciativa Porteña- y entidades culturales y cívicas del municipio”, concluye Albert Llueca, secretario local de Compromís en Sagunt.