Las ratas se pasean por un barrio del Port de Sagunt

El grupo municipal popular ha denunciado la "grave situación" que viven los vecinos y vecinas del barrio de Los Ríos del Port de Sagunt , "donde las ratas campan a sus anchas, poniendo en riesgo la salud pública y la seguridad de las familias", dicen.

Los propios residentes les han trasladado que los roedores se acumulan bajo setos y espacios donde juegan los niños, "generando una situación insostenible". “Es un horror ver cómo estos animales no huyen de las personas y se instalan en zonas de paso y de juego. El equipo de gobierno socialista no está haciendo lo suficiente para solucionar el problema”, afirman que les han señalado los afectados, además de remitirles vídeos y fotografías "que evidencian la gravedad de la situación", apuntan desde el PP.

Ximo Catalán, portavoz del grupo municipal popular, ha criticado duramente la gestión del equipo de gobierno: “Es inaceptable que en pleno siglo XXI haya barrios de nuestra ciudad infestados de ratas y otras plagas. La proliferación de estos animales se debe, en gran parte, al abandono de solares y la acumulación de basura. Los vecinos y vecinas merecen barrios limpios, seguros y dignos, y no pueden seguir pagando la falta de acción del equipo de gobierno socialista”.

El PP de Sagunt exige así al equipo de gobierno que tome "medidas urgentes" para erradicar la plaga en Los Ríos y que se actúe de manera preventiva en otros barrios, evitando que solares descuidados y residuos acumulados sigan convirtiéndose en focos de infección. “La salud y seguridad de nuestras vecinas y vecinos no puede esperar más”, ha añadido Catalán.

Trabajo en varias direcciones

A preguntas de este diario, el concejal de Sanidad, Javier Timón, ha asegurado que el gobierno local ya trabaja en varias direcciones para combatir este problema y también ha dejado un mensaje a nivel político. "Las manifestaciones del PP siempre van en esa dirección porque ellos sólo se acuerdan de las plagas cuando aparecen y pueden llevarlas a la crítica política mientras que en el Departamento de Sanidad estamos permanentemente ocupados de este asunto", ha asegurado el socialista.

En ese sentido, apunta que llevan a cabo tanto acciones programadas como otras "con más medios y más contundencia cuando las situaciones lo requieren", como el barrio de Los Ríos. "Hace un par de semanas recibimos un aviso vecinal y se está actuando desde entonces en dos frentes. Por un lado, la empresa Lokímica está realizando los trabajos de desratización intensiva para reducir el problema y, por el otro lado, el departamento está gestionando la limpieza de los solares que pueden ser causantes en parte de este problema", apunta. A ello agrega: "No es nada distinto a lo que hacemos en otras ocasiones y, fruto de la experiencia, ya sabemos que los resultados no son inmediatos pero sí eficaces".

Aún así, el grupo popular asegura que "permanecerá vigilante y seguirá reclamando esta problemática hasta que se implementen soluciones efectivas que garanticen la limpieza y salubridad de todos los barrios de nuestra ciudad".