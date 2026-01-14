Sant Antoni a lo grande en Sagunt por los 20 años de 'la Diabòlica de Morvedre'

Las fiestas de San Antoni organizadas en Sagunt por el grupo de 'dimonis' La Diabòlica de Morvedre vivirán este año una edición 'muy especial' pues la entidad vive su 20º aniversario.

La celebración combina tradición, cultura popular y música, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario cultural local", según han explicado hoy al presentar el evento la presidenta de la asociación, Cristina Rodríguez y la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, en un acto realizado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt,

Inauguración y programación

Los actos comenzarán este viernes 16 de enero con la inauguración de la exposición 20 anys de foc, a las 17:00 horas en el Centro Cultural Mario Monreal, una muestra retrospectiva que recorre dos décadas de historia, fuego y cultura festiva de La Diabòlica de Morvedre. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de enero. Ese mismo día, a las 18:00 horas, se llevará a cabo el montaje de la hoguera en la plaza Mayor, seguido a las 20:00 horas por la 'tradicional' Ronda de Sant Antoni.

La jornada central tendrá lugar el sábado 17 de enero en la plaza Cronista Chabret, junto al Terraet. La mañana arrancará a las 11:00 horas con talleres infantiles de máscaras y bengalas, y a las 12:00 horas se ofrecerá una muestra de 'dansaes' tradicionales, con la participación del Ball de Bastons de l’Agrupa de Cornellà, la Muixeranga del Carraixet y el Grup de Danses de Morvedre.

Por la tarde, la música tomará protagonismo. A las 16:00 horas se celebrará un concierto del grupo Why Not? y una sesión de DJ. A las 19:30 horas dará comienzo el esperado correfoc, con dos puntos de inicio —plaza dels Furs y calle Camí Reial— y la participación de diversas collas invitadas. El recorrido finalizará en la plaza Mayor, donde a las 20:30 horas se celebrará la quema de la hoguera, acompañada por el toque de los Campaners de Morvedre. La programación concluirá a las 23:00 horas con conciertos de música en valenciano a cargo de 15 Watts y La Fulla.

Preservación y difusión

Con esta programación, "Sagunt rinde homenaje a dos décadas de trayectoria de La Diabòlica de Morvedre y reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones populares, contando con la colaboración del ayuntamiento y numerosas entidades culturales y festivas", añaden desde la organización.

La concejala Patricia Sánchez ha destacado el trabajo de la asociación en estos 20 años: “Manteniendo viva una tradición tan simbólica como es la hoguera de Sant Antoni y construyendo año tras año una programación de cultura de calidad y abierta”.

Por su parte, Cristina Rodríguez, ha agradecido el apoyo de los departamentos de Cultura y Fiestas del consistorio, así como de todas las entidades participantes, ya que “sin ellos esta fiesta no sería posible”, concluye.